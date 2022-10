Další kontrola proběhne v pondělí, kdy Drážní úřad rozhodne, zda dá tramvajím zelenou, nebo ne.

Zhotovitel a subdodavatelé nyní na nedodělcích pracují.

DPMO: Jsme připraveni na obě varianty

„Zástupce drážního úřadu přijde v pondělí, kdy vše posoudí a rozhodne, zda se 1. listopadu může začít jezdit,“ uvedl ve čtvrtek odpoledne mluvčí magistrátu Michal Folta.

Jedna z připomínek se týká například svislého a vodorovného značení, které je potřeba uvést do souladu se současnými normami.

Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) je připraven na obě varianty.

„Jsme nachystaní na to, že v úterý ráno normálně vyjedeme, i na možnost, že v pondělí vyhodnotí Drážní úřad, že to nejde. Pak by pokračovala náhradní doprava,“ sdělila mluvčí DPMO.

"Ikska" až do půlky listopadu

Po novém úseku budou kvůli opravám kolejí v jiné části Olomouc do poloviny listopadu jezdit výlukové linky X3 a X5. Od 17. listopadu, po ukončení výluky, pak budou po nových kolejích jezdit tramvajové linky číslo tři a pět.

Stavba 1,2 kilometru dlouhého úseku tramvajové trati z centra na nejlidnatější sídliště začala v březnu 2021 a stála 469 milionů korun. Kromě tří zastávek přinesla na Nových sadech a Povelu kompletní proměnu infrastruktury.