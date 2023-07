/VIDEO/ Obětavých lidí, kteří neváhají a zapíší se do registru dárců kostní dřeně není v našem regionu mnoho. Jedním z nich je šestadvacetiletý Adam Prečan z Olomoucka. Díky němu mohl v loňském roce podstoupit transplantaci kostní dřeně pacient, který neměl v okruhu příbuzných vhodného dárce. Mladík nedávno získal ocenění od Českého registru dárců kostní dřeně a Nadace pro transplantaci kostní dřeně.

Šestadvacetiletý Adam Prečan z Olomoucka daroval kostní dřeň | Video: Vránová Magda

S dobrovolným dárcovstvím krve začal Adam Prečan už na střední škole.

„Jeden z učitelů nás tehdy vybídl s tím, že kdo chce, může darovat krev. S kamarádem jsme se odhodlali k prvnímu odběru a pak už jsme na transfuzní oddělení jezdili pravidelně. Chtěli jsme být prospěšní pro ostatní. Příjemnou odměnou pro nás samozřejmě bylo to, že jsme v den odběru měli volno ze školy,“ vzpomněl s úsměvem mladík.

Za peníze? To mne ani nepadlo

Po celou dobu je bezpříspěvkovým dárcem krve a tak to podle něj zůstane i do budoucna, ač se tomu lidé obvykle diví.

„Často se mě známí ptají, proč nechodím k odběrům na soukromé kliniky, kde bych za to dostal finanční odměnu. Přiznám se, že mě ani nenapadlo, aby mi za to někdo platil. Peníze si vydělávám prací. Bylo by mi to divné, aby mi za odběr krve někdo platil,“ poznamenal Adam Prečan.

Od pracovníků transfuzní stanice se po čase dozvěděl, že kromě krve by mohl darovat také kostní dřeň. Vstoupil do tuzemského registru dárců, opět společně s kamarádem. Od té doby se šest let nic nedělo.

„Až loni mi z registru zavolali, že moji kostní dřeň by mohli transplantovat jednomu pacientovi, který bohužel nemá v okruhu svých příbuzných vhodného dárce. Zajímali se, jakou ze dvou variant odběru bych byl ochotný podstoupit. Požádal jsem zdravotníky, aby zvolili postup, který je výhodnější pro pacienta. V tu chvíli jsem neřešil, co je pohodlnější pro mě,“ řekl vstřícný dárce.

Jako delší odběr krve

Poté následovala další vyšetření v Plzni, později se tam na stejné pracoviště vydal znovu na samotný odběr kostní dřeně.

Od příbuzných a známých mezitím slyšel, že ho čeká bolestivý a náročný proces.

„Musím říct, že to tak vůbec nebylo, připomínalo mi to delší odběr krve. V každé ruce jsem měl připojenou ´hadičku´ a čtyři hodiny ležel na lůžku. Sledoval jsem televizi, nějakou dobu jsem prospal a zdravotníci si z mé krve mezitím ´odebrali´, co potřebovali pro pacienta. Bylo o mě dobře postaráno, zajistili mi také nocleh,“ popsal Adam Prečan s tím, že odběr podstoupil loni v zimě.

Před pár týdny si převzal ocenění pro dárce kostní dřeně za rok 2022, jako jeden z pěti desítek lidí z celé republiky.

„Je to skvělý pocit, že člověk mohl někomu vážně nemocnému tímto způsobem pomoci. O příjemci vím jen to, že je to muž žijící v tuzemsku. Pokud by mi po letech nabídli možnost se s ním setkat, určitě bych ji využil. Minimálně ze zvědavosti, abych věděl, kdo byl tenkrát tím příjemcem. V registru dárců zůstávám dál. Hlavně pro případ, že bych mohl být v budoucnu ještě pro někoho dalšího prospěšný,“ dodal obětavý mladík.