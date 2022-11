„Chtěl jsem, ale žil jsem ve Velké Británii a myslel jsem, že se na mě tím pádem vztahuje trvalé vyřazení z dárcovství. Až teď jsem zjistil, že se mě netýká, protože jsem v Londýně byl až po roce 1996,“ vysvětlil Roman Paulus.

Do přízemí "Bati" v Olomouci míří německý řetězec NKD

Párečky po odběru slupl jako malinu

Slavný prvodárce úspěšně prošel veškerou administrativou a standardním vyšetřením a usedl do dárcovského křesla.

Na závěr nechyběla ani svačinka, na které si na transfuzce pochutnávají všichni dárci krve. Za zlatý hřeb považují párečky. Co na ně michelinský šéfkuchař?

„Možná to bylo únavou z odběru, ale slupl je jako malinu,“ popisoval s úsměvem mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.

Roman Paulus, který působil například v londýnském hotelu Savoy nebo v hotelech řetězce Hilton ve Vídni a v Praze, podle mluvčího nemocnice nezůstal jen u samotného darování krve. K podobnému kroku by rád motivovat i další váhavce.

„Proto pro dárce nachystal hodnotný dárek. Přidejte se k rodině dárců krve, zůstaňte s námi i nadále v kontaktu a brzy se dozvíte, co můžete získat - kromě dobrého pocitu, že vaše krev někomu zachrání život,“ naznačil mluvčí.

Neparkujte na mostě! Na Kosmonautů botička za botičkou. BESIP navrhuje výjimku

Horší než o prázdninách

Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc se v současnosti potýká s nebývalým nedostatkem krve.

„Víme, že o nedostatku krve mluvíme v posledních týdnech téměř neustále, ale z toho, co se děje v posledních dnech, už trochu šedivíme. Zásoby krve se nám bohužel nedaří naplnit a jsme na tom hůř než o prázdninách – a to už je co říct,“ informuje na svých internetových stránkách.

Ruší kvůli tomu i dlouhodobě plánovaný sanitární den, s nímž na oddělení počítali v úterý 8. listopadu.

„Místo toho vás snažně prosíme: Pomozte nám doplnit naše stále rychleji se vyprazdňující lednice. Na úterý 8. listopadu objednáváme dárce na odběr plné krve v čase od 6:45 do 08:45,“ apeluje transfuzka.

Akutně potřebují především dárce s krevní skupinou A, ale vítáni jsou všichni. Objednat se lze telefonicky na číslech: 800 888 529, 588 442 236, 588 442 272. Prvodárci mohou přijít bez objednání.