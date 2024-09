Stavební úpravy Transfuzního oddělení byly součástí více než rok trvajících prací, které probíhaly v celé budově L, kde „transfuzka“ sídlí.

„Cílem rekonstrukce našeho dárcovského centra bylo vytvořit komfortní a moderní prostředí, které si lidé darující svou krev zcela jistě zaslouží. Myslím, že výsledek odpovídá vynaložené námaze a moc se těšíme, až se zde provoz rozběhne naplno,“ řekla primářka Transfuzního oddělení FN Olomouc Dana Galuszková.

Nová výdejna občerstvení

Prostornější je nyní odběrový box, modernější sociální zařízení, oddělila se pacientská a dárcovská část, vznikla nová šatna pro dárce krve a také samostatná vyšetřovna EKG.

„Centrum je nově vybaveno obrazovkami, pomocí nichž budeme dárce informovat o všech novinkách, akcích a výhodách, které mohou čerpat. Pro rychlejší odbavení dárců je rozšířený i úsek jejich evidence, kde jsou místo dvou míst nově tři. Před budovou je umístěn stojan na kola a díky novému výdejnímu místu s občerstvením, které samozřejmě odpovídá všem požadavkům na hygienu, můžeme našim dárcům opět nabídnout i tolik oblíbené teplé párky po jejich výkonu,“ usmívala se primářka.

Úpravy dárcovských prostor Transfuzního oddělení byly součástí větší investiční akce v pavilonu L, kde sídlí také ambulantní provoz Oddělení rehabilitace a lůžková část Hemato-onkologické kliniky.

Práce za 106,2 milionu korun bez DPH, které trvaly zhruba rok a čtvrt, prováděla společnost OHLA ŽS, a.s. podle projektu kanceláře LT PROJEKT a.s.

„V rámci stavebních úprav došlo k drobným dispozičním změnám, které řeší zejména požadavky hygieny a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ve druhém nadzemním podlaží vznikla nová nástavba, čímž došlo k rozšíření stávajícího půdorysu v místě původní, nevyužívané ploché střechy. V nově vzniklém prostoru jsou umístěny pracovny a výuková místnost včetně hygienického zázemí. Přesun administrativní části umožňuje nejen rozvoj laboratorní části objektu, ale současně také vytvoření kompaktního celku za dodržení aktuálních legislativních požadavků,“ popsal vedoucí Odboru investic FN Olomouc František Valíček.

Darování v provizoriu

Dokončená rekonstrukce vnitřních prostor Transfuzního oddělení přinesla v první polovině letošního roku velkou zátěž nejen pro personál, ale především pro dárce, kteří i dále docházeli do provizorních, nepříliš komfortních prostor.

„Jsme jim všem za to opravdu velmi vděčni, znamenalo to pro nás obrovskou pomoc a pro pacienty doslova naději na záchranu životů. Ať se totiž děje cokoliv, my si nemůžeme dovolit přerušit provoz, potřebujeme krev pro pacienty naší nemocnice i pro celý region,“ zdůraznila primářka Galuszková.