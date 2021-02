V pondělí 1. března začne stavba druhé etapy tramvajové trati na Nové Sady. Potrvá dvacet měsíců, postaví během ní zhruba 1200 metrů obousměrné trati a s centrem města spojí ulice Rooseveltova, Zikova a Schweitzerova.

Stavba tramvajové trati v Olomouci. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Jak bude stavba probíhat, jak ovlivní komfort lidí, kteří v této části města bydlí?

Jak se změní fungování MHD během stavby, kudy povedou objízdné trasy, co se bude bourat a co kácet? Kolik to vše bude stát a kolik z toho sežene město v podobě dotací?

A hlavně - co čeká obyvatele Nových Sadů po dokončení celé stavby?