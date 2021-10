Od pátku se kvůli postupu stavby uzavřela poslední část Zikovy ulice s výjezdem do Schweitzerovy ulice včetně křižovatky Zikovy, Rožňavské a Trnkovy ulice. Výjezd z Trnkovy ulice zajišťuje nově vybudovaná křižovatka do ulice Rooseveltova.

„V době od 1. do 18. října tedy bude zajištěn vjezd z a do ulice Rožňavská spojovací komunikací do ulice Werichova a provizorně umožněným přejezdem přes Zikovu ulici do ulice Skupova, což je souběžná ulice se Zikovou podél domu sociálních služeb pro seniory. Dále bude tato trasa pokračovat až do ulice Rooseveltova. Řidičům je umožněn také jednosměrný výjezd z Werichovy ulice přes Zikovu před supermarketem Albertem na jeho parkoviště a dále k prodejně Penny a do ulice Střední Novosadská,“ informoval mluvčí města Michal Folta.

V prostoru před supermarketem Albert bude v travnaté ploše vybudováno nové kolmé stání, které je určené pro parkování rezidentů. V období od 18. října bude otevřen provizorní průjezd z Rožňavské do Trnkovy ulice. Úprava výjezdu z Werichovy ulice a před OC Albert zůstane stejná jako v předešlém období.

Průběh prací do konce roku 2021

II. etapa – srpen až říjen

- úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Werichova a Schweitzerova

- přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a betonáž základů pro stožáry trakčního vedení

- objízdné trasy- doprava ze sídliště Werichova bude umožněna po ulicích Zikova nebo Rožňavská; na spojnici ulic Werichova a Rožňavská bude dočasně zakázáno podélné parkování u panelových domů; další objízdná trasa povede po ulici Trnkova s výjezdem na Rooseveltově

- částečná úprava trasy autobusových linek číslo 10, 16 a 29

- od 1. října mezi ulicemi Werichova a parkovištěm u Albertu bude zřízen průjezd ulicí Zikovou.

III. etapa – listopad až prosinec

- částečná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Rooseveltova a Werichova, mezi ulicí Werichova a parkovištěm u Albertu bude zřízen průjezd - ul. Zikovou

- napojení nové hlavní kanalizační stoky a rušení stávajícího sběrače

- objízdné trasy: doprava z ulic Rožňavská, Werichova a Trnkova bude umožněna po ulicích Zikova (částečně) , Schweitzerova a Velkomoravská; osobní doprava na parkoviště prodejny Albert bude umožněna přes parkoviště Penny (neplatí pro zásobování)

- částečná úprava trasy autobusových linek č. 10, 16 a 29

- prováděné práce: Sběrač AIII - provádění a napojení na stávající sběrač, přepojování přípojných stok na nový sběrač.

- dále: nové kabelovody, přeložky plynu, přeložky sítí, přeložka vodovodu

- provádění veřejného osvětlení

- provádění tramvajové tratě (kolejí na ul. Schweitzerova - od Bily do pole)