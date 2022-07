„Vegetační povrch tvoří předpěstované rozchodníkové rohože. Takto postavená tramvajová trať nejenže bude tichá, ale navrátí do městského prostoru živý povrch absorbující srážkovou vodu, která se odpaří zpět a zlepší životní prostředí. Ozeleněna bude také další část tramvajové tratě v Rooseveltově ulici,“ informoval prostřednictvím sociálních sítí náměstek pro dopravu a investice Martin Major.

V Olomouci otevírá nový market JIP, Lidl na Šibeníku finišuje

Nevyžadují závlahu ani náročnou údržbu

Tramvajová trať na Nových Sadech je postavena na klasickém štěrkovém loži.

„Takové lože není schopné zadržet srážkovou vodu a ani ji zadržovat nesmí, aby byla zajištěna bezpečnost tramvajové dopravy. My jsme před sedmi lety přišli s novým řešením. Na štěrkové lože pokládáme dílce vyrobené z recyklovaných materiálů. Využívají se například pneumatiky nebo koberečky, sedačky i filtry z vozidel a také odstřižky textilních materiálů, které vznikají při výrobě nových automobilů,“ sdělil ředitel společnosti Brens Europe Jan Eisenreich.

Uvedené materiály se slisují společně s pryžovým recyklátem do bloků, které mají spoustu výhod. Recyklát nejen tlumí hluk, ale snadno nasákne a udrží dešťovou vodu, takže je možné v něm pěstovat například trávník nebo rozchodníky.

„Rozchodníkové koberce nyní pokládáme v Olomouci. Tyto suchomilné rostliny nevyžadují závlahu ani náročnou údržbu, během půl roku prokoření až do syntetické vrstvy. Jednou až dvakrát ročně se aplikují umělá hnojiva a před první zimou se doporučuje postřik proti plísni. Rohože jsou mým patentem, chráněným v České republice, Evropě i Americe,“ vysvětlil Jan Eisenreich.

Záchody v parku jsou architektonická cennost, v podobném stylu je SPEA

Firma už má podle něj zkušenosti z tramvajové tratě v Ostravě – Karolíně, kde v srpnu 2017 realizovala pilotní projekt.

„Tamní lokalita je extrémně zatížena tramvajovou dopravou a vystavena velmi intenzivnímu slunečnímu záření. Ukázalo se, že rozchodníky se i v náročném prostředí přizpůsobí, rostou a pravidelně vykvétají. Syntetická rohož tam stále výborně funguje jako pohlcovač hluku i srážkové vody,“ poznamenal ředitel firmy Brens Europe.

Nová hala pro tramvaje v Olomouci už dostává obrysy. Takto teď vypadá

Žlutá na jaře, fialová na podzim

Rohož osázená rozchodníky bude ve Schweitzerově a Rooseveltově ulici pokrývat přibližně pětinu z celkové rozlohy nové tramvajové trati. Aby byla pro také zajímavá a pestrá na pohled, bylo vybráno pět druhů těchto nenáročných rostlin.

„V dubnu a květnu budou kvést žluté, v létě pak bílé a fialové rozchodníky. Na podzim by se celá plocha měla zbarvit do tmavě fialového až hnědého odstínu a zůstat tak po celou zimu. Na jaře se rozchodníky opět začnou probarvovat do zeleného odstínu. Zelené tramvajové tratě jsou nyní celosvětovým fenoménem a mnohé metropole se vydávají právě tímto směrem,“ dodal Jan Eisenreich.

Mladí Olomoučané propadli Tremosu, barovou pochoutku začali sami vyrábět