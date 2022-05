Křižovatka, která je pro veškerou dopravu uzavřena od 10. ledna, by měla být zprovozněna koncem května.

Práce hodně pokročily, na vozovce je nová asfaltová vrstva, dokončují se chodníky a cyklostezky, které povedou kolem celé křižovatky.

Probíhá také montáž stožárů veřejného osvětlení a světelné signalizace.

„K 30. květnu se bude křižovatka zprovozňovat,“ potvrdil olomoucký radní Martin Major.

Stavba tramvajové tratě stále pokračuje také na opačném konci Zikovy ulice, kde se provádějí výkopové práce, montáž kolejí a betonáž dalšího úseku dráhy.

Další změna v dopravě u Penny

Na motoristy tam od pondělí 23. května čekají další změny v dopravě. Nebude už možné vyjíždět kolem obchodního domu Albert na parkoviště u Penny, uzavřeno bude také esíčko na souběžnou cestu se Zikovou ulicí.

„Veškerý provoz z Werichovy ulice bude směřován po souběžné ulici s ulicí Zikova do Rožňavské ulice. Odtud budou řidiči přímo vyjíždět do Schweitzerovy ulice nebo přes sídlištní blok ulice Trnkovy do ulice Rooseveltova,“ popsal mluvčí magistrátu Michal Folta.