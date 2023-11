ANKETA / Přesně rok uplynul ve středu 1. listopadu od zahájení provozu nové tramvajové tratě na Nových Sadech v Olomouci. Pro obyvatele nejlidnatějšího sídliště to byla velká změna. Možnost svézt se tramvají do centra města nebo na hlavní nádraží si mnozí z nich chválí, připomínky ale mají k parkovacím místům a přechodům.

Přes sídliště Nové Sady už rok jezdí tramvajové linky 3 a 5 s konečnou ve Schweitzerově ulici. 1. listopadu 2023 | Video: Vránová Magda

Zprovoznění nové tramvajové tratě znamenalo pro obyvatele nejlidnatějšího olomouckého sídliště velké změny. Hlavně pro řidiče, kteří Novými Sady projíždějí nebo na sídlišti bydlí. Zvykat si na nové uspořádání dopravy museli také chodci a cyklisté a tak o připomínky na komisi městské části nebyla v uplynulém roce nouze.



Podle předsedy komise městské části Nové Sady Stanislava Hampla se situace již uklidnila a lidé si na novou dopravní situaci zvykli.

„Byla to velká změna a ty obvykle bývají těžko přijímané. V posledních třech, čtyřech měsících už nemáme od občanů žádné připomínky. Podařilo se ´vyladit´ intervaly pro chodce, na zelenou už nemusejí na přechodech dlouho čekat. Po úpravách křižovatky u Billy se tam teď mnohem lépe odbočí směrem na Slavonín. Lidé ze sídliště tramvaje hodně využívají, obzvlášť ráno,“ uvedl Stanislav Hampl.

Autem tady už nejezdím

Možnost svézt se ze sídliště Nové Sady tramvají do centra města využívá například místní obyvatelka Martina Pospíchalová.

„Jsem spokojená, tramvaj mi vyhovuje víc než autobusy, protože jezdí častěji. Pro chodce jsou tady ale nastaveny krátké intervaly. Když přecházím po přechodu v Zikově ulici, rozsvítí se červená už v době, kdy ještě nejsem ani v polovině. Starší člověk nebo senior s berlemi to už vůbec nestihne, auta jim pak téměř najíždějí na paty,“ poznamenala mladá maminka.

Tramvajemi číslo 3 a 5 jezdí od listopadu loňského roku také další obyvatel sídliště Aleš Březík. S četností spojů je spokojená rovněž jeho manželka.

„Je to bezvadná věc. Dlouho jsme na to čekali a teď jezdíme tramvají každý den. Dřív jsme museli chodit na zastávku do Trnkovy ulice, teď ji máme v Rožňavské, což je hned u domu. Obvykle se svezeme do centra nebo na nádraží. Autem tady už nejezdím, jako chodci by se mi přechod u Alberta určitě ´hodil´. Musíme to obcházet, ale už jsem si na to zvykl,“ konstatoval senior.

Vizuálně to vypadá lépe

Předseda komise městské části hodnotí pozitivně i proměnu části Schweitzerovy i Zikovy ulice.

„Vizuálně to tam určitě vypadá lépe, tramvaj je stoprocentně přínosem a semafory také. Možná bych přidal ještě přechod pro chodce před Albertem, kde byli lidé zvyklí chodit napřímo a teď si musejí ´zajít´ doleva či doprava. Až tam vyrostou keříky, nebudou už přes ně snad přeskakovat,“ popsal předseda komise městské části Nové Sady.

Poněkud nešťastné jsou podle něj nové parkovací zálivy, které mohly mít větší kapacitu.

„Vejdou se dvě auta nebo jedna dodávka. Kdyby je udělali o metr a půl delší, vešly by se tam automobily tři. Situace s parkování je ale na sídlišti stabilní. S výjimkou doby mezi sedmou a osmou hodinou večer se volné místo vždycky najde,“ poznamenal Stanislav Hampl.

První cestující se na nové tramvajové trati svezli 1. listopadu 2022. Na zhruba 1 200 metrů dlouhém úseku tramvaj obyvatelům sídliště zastavuje na stanicích Trnkova, Zikova a U Kapličky. Část kolejiště pokrývají „koberce“ osázené několika druhy rozchodníků, které pohlcují hluk a zadržují dešťovou vodu.