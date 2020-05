Dopravní podnik vypsal nadlimitní zakázku na dodávku nové tramvaje v otevřeném řízení.

„Do 2. března měl možnost přihlásit se každý dodavatel tramvajových vozidel. Byla doručena pouze jedna nabídka od společnosti Pragoimex, žádné další nabídky zadavatel neobdržel,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Martina Krčová.

Nízkoopodlažní vůz EVO1/o umožní oboustranné odbavení cestujících. Bude plně klimatizovaný, cestující mohou využívat USB zásuvky. Tramvaj nabídne místo pro 27 sedících a 85 stojících osob.

„Jedná se o stejnou konfiguraci, jakou mají další tři vozidla EVO1/o, která již ve vozovém parku máme. Tyto tramvaje byly jak cestujícími, tak našimi řidiči přijaty velice kladně. Nová tramvaj bude primárně využívaná na obsluhu linek číslo tři a pět. V případě potřeby může být nasazena i na jiných linkách,“ dodala Martina Krčová.

Dopravní podnik podle mluvčí za novou tramvaj zaplatí 27,5 milionu korun a za záruční servis půl milionu korun. Pozáruční servis je vyčíslen na 15 milionů korun.

„Hodnotu pozáručního servisu pro výběrové řízení požadujeme proto, aby případně nemohla být podhodnocena cena vozidla. Nízká pořizovací cena vozu by se mohla ve finále promítnout ve vysokých nákladech na pozáruční servis. Takto se nám dodavatel zaváže, že částka za pozáruční servis za celou životnost tramvaje, která je 27 let, nepřesáhne 15,07 milionu korun. Dopravní podnik nebude pozáruční servis hradit, bude jej provádět vlastní silou,“ vysvětlila mluvčí.

"Nejdražší vůz v ČR"

Web zdopravy.cz uvádí, že se v případě olomouckého nákupu jedná o nejdražší sólo vůz v České republice a připomíná, že například Ostrava nakoupila za 28 milionů korun vozidla, která pojmou dvakrát více sedících cestujících.

Upozorňuje také na to, že vůz je o několik milionů korun dražší než stejné tramvaje pořízené do Olomouce před téměř čtyřmi lety.

Podle představenstva DPMO podnik nový vůz EVO 1/o nakupuje jako chybějící do páru. Vyšší cenu vysvětlil i faktem, že se nejedná o nákup více vozidel naráz.

Prioritou pro DPMO byla oboustrannost vozu. Z předchozích let má osm nových tramvají, tři jsou oboustranné.

„Důvodem byla a stále je výstavba tramvajové trati na Nové Sady, která v první i druhé etapě neumožňuje tramvajím vytočení. Aby i tyto tramvaje mohly jezdit v párech, kupuje se čtvrtý vůz. Další neméně důležitou předností pro nás při výběru byla plná nízkopodlažnost s ohledem na seniory a občany s omezením pohybu. Jako poslední zmíním klimatizaci celého vozu, Olomoučané v teplejších měsících toto vybavení velmi oceňují. O USB napájení, které je směřováno k mladším generacím, ani nemluvím,“ popsal předseda dozorčí rady dopravního podniku Josef Kaštil.

Olomoučané a zejména senioři si podle něj chválí nízkopodlažnost a žádají, aby tyto vozy jezdily také na hřbitovy nebo k nákupním střediskům.

„Naopak jsem zaznamenal určitou nevoli ke speciálním místům k sezení vyhrazeným pro matku a dítě. Dva dospělí lidé se na tuto sedačku nevejdou. Další oboustranná tramvaj se už pořizovat nebude. Kupovali jsme tuto jako chybějící do páru. Samozřejmě u nových tramvají přetrvá požadavek na klimatizace a plnou nízkopodlažnost,“ popsal záměry Josef Kaštil.

Pomůže dotace

To, že je cena nové tramvaje vyšší než u vozů pořízených v minulosti, má podle něj více příčin a souvisí to rovněž s tím, že se tehdy jednalo o hromadný nákup.

„Je to nárůst o přibližně tři miliony korun. Tehdy se nakupovalo osm vozů, je to již před nějakou dobou, takže se i ceny změnily. Bohužel se nechystá v nejbližších letech obdobný hromadný nákup tramvají, kterým by možná mohlo ke snížení ceny dojít,“ připustil Josef Kaštil.

Na novou tramvaj město podle něj navíc získalo dotaci, která pokryje 85 procent nákladů.

„Tu bychom v případě zrušení zakázky a posunutí výběrového řízení o několik let již nemuseli získat,“ poznamenal předseda dozorčí rady.

V nejbližších letech olomoucký Dopravní podnik pořízení nových tramvají podle něj neplánuje.

V příštích dvou letech však chystá nákup deseti nových autobusů, z nichž každý přijde na přibližně 6,5 milionu korun.