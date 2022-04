Starosta Tovéře Miroslav MajerZdroj: Deník/Daniela TauberováPane starosto, co je nového v Tovéři?

Kulturní dům vloni dostal nový kabát, část místních komunikací je v novotě, proběhla dílčí část výstavby dešťové kanalizace a vybudovalo se chybějící napojení cca. 20 domácností na městský vodovod. Aktuálně naplno žijeme revitalizací návsi.

Až ji doděláte?

Máme velký plán: až něco našetříme a bude vhodný dotační titul, musíme udělat chodník směrem na Samotišky. Hodně občanů chodí pěšky na autobus do Samotišek, je tu také pohyb turistů a provoz na komunikaci je opravdu značný. Řidiči navíc jezdí rychle. Je to jedna z našich největších priorit pro nadcházející roky.

Půjde o chodník nebo smíšenou stezku - i pro cyklisty?

Na smíšenou komunikaci pro cyklisty i chodce bohužel nemáme místo. Chodník pro pěší bude osvětlený v délce zhruba 600 metrů.

Tovéř se za poslední roky značně rozrostla. Zájem o pozemky byl už od devadesátých let obrovský. Sžila se „náplava“ se starousedlíky?

Od devadesátých let jsme se co do počtu obyvatel rozrostli zhruba o 50 procent. První vlna byla na přelomu tisíciletí. Tito lidé zde žijí přes 20 let a jsou už Tovéřáky, vztahy jsou bezproblémové. Další vlna byla v roce 2010 a tito lidé se také sžívají s životem na vesnici, kterou chceme zůstat i nadále..

To je vidět i na akcích, které pořádá obec ve spolupráci s dobrovolníky pořádají. Naposledy gulášfest…

Náš Pohádkový les je vyhlášený! Gulášfest, meziobecní olympiáda, Tovéřské hody, dětský den, je toho více…

Hned bych šla bydlet do Tovéře… Před 10 lety stál metr čtvereční pozemku v Tovéři něco přes dva tisíce. Na dnešní ceny se raději neptám…

Ceny jsou tak vyšroubované, že jsme na násobku této částky. Hlavně ale žádné volné pozemky nejsou. Dvakrát týdně mě někdo kontaktuje, zda nemáme pozemky. Nemáme. Výhodná poloha vůči Olomouci a prostředí obce velmi lákají. To jsme sice rádi, ale zájemce musíme odmítat a ještě dlouho budeme.

Místní občané už nechtějí další rozšiřování obce?

Přesně tak. Nepřejí si to. Další výstavba většího rozsahu není možná vzhledem k platnému územnímu plánu a kapacitě infrastruktury, záboru další orné půdy apod.. V nové výstavbě jsme dosáhli téměř limitu.

Nechceme, aby se masovou výstavbou a přívalem nových občanů změnil ráz obce a především také aby obec Tovéř zůstala „dědinou“ v pravém slova smyslu, kdy dobré sousedské vztahy, vzájemná důvěra a tolerance, které se „budují“ mnohem déle než samotná výstavba, i nadále byla jasnou a hlavní devizou, na kterou můžeme být i nadále hrdi…

