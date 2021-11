Tragická dopravní nehoda, která se stala před pár týdny v Topolanech a při níž přišel o život cyklista, není bohužel v této městské části ojedinělá.

„Před několika lety zemřel jen kousek od místní kaple po srážce s vozidlem chodec. Doprava neustále narůstá, zejména ta tranzitní a přibývá také nákladních vozidel a kamionů přijíždějících ve směru od Hněvotína. Aby už k podobným tragickým nehodám nedocházelo, zaměřujeme se na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů,“ popsala předsedkyně komise městské části Eva Vařeková.

Na nové chodníky už jsou hotové projekty. Vyřízeno je také stavební povolení a v příštím roce by se mohly začít budovat.

„Zejména kolem kaple je chodník potřeba, pro pěší je to velmi nebezpečné místo a riskují tam zdraví pokaždé, když přecházejí od autobusu. Podobné je to také ve směru na Hněvotín, kam chodí místní děti do školy. Dalším problémem je nedostatek parkovacích míst a zálivů,“ vyjmenovala Eva Vařeková.

Návrhy cyklostezek z Topolan do Ústína a z Topolan do Neředína se podle ní dělaly už před mnoha lety. Kvůli problémům s výkupem pozemků ale zatím na stavbu bezpečných tras pro kolaře nedošlo.

„Majetkoprávní vztahy bohužel nejsou ani po letech zcela vyřešené. Cyklostezku je potřeba vybudovat také ve směru do Hněvotína, kde už to vypadalo poměrně nadějně, ale nakonec se všechno ´zaseklo´ na výkupu dvou pozemků, které majitelé bohužel odmítli prodat. Na říjnovém zasedání komise městské části jsme se shodli, že se znovu obrátíme na město, abychom zjistili, jak je záměr na cyklostezku do Neředína i Ústína daleko. Bezpečí cyklistů i chodců je naší prioritou,“ sdělila předsedkyně komise městské části.