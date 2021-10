„Je to pro mě osobně obrovský úspěch,“ reagoval starosta vísky se zhruba osmi sty obyvateli na zisk mandátu.

Do Poslanecké sněmovny kandidoval za STAN v roce 2017 na druhém místě za Radimem Sršněm. Starostové za Olomoucký kraj tehdy křeslo nezískali. Müller měl 483 preferenčních hlasů. Nyní 6 461.

Jakmile bylo jasné, že oblíbený komunální politik usedne do Poslanecké sněmovny, nepřestával mu zvonit telefon. „Měl jsem gratulace od kamarádů, přátel. I od starostů,“ prozradil v sobotu večer.

Dobrý člověk, měl by zůstat

V obci na okraji Olomoucka je Tomáš Müller v čele samosprávy od roku 2003.

„Výborný starosta. Je to vidět, získali jsme titul Vesnice roku,“ hodnotila Müllera místní učitelka.

„Ale měl by zůstat. Jsou rozdělané projekty, byl by tady platnější. Ve velké politice neovlivní to, co si myslí. Na menší úrovni toho může změnit daleko více. Držím mu však palce. Má na to, je to velice šikovný a chytrý člověk,“ dodala v sobotu dopoledne, když ještě neznala výsledky voleb.

Pětapadesátiletého Müllera podporuje i dvaašedesátiletý občan Nové Hradečné. Ve vsi žije od narození.

„Je to dobrý člověk. Za jeho starostování se udělalo hodně. Ale nebudu ho volit. Vadí mi, že se spojili s Piráty,“ uvedl upřímně v sobotu ráno, když šel vhodit lístek do urny. „Vidím to jako manžel. Ani můj hlas kvůli tomu nedostane. Změnu však volit budu. Toto, co je, už musí skončit,“ kroutila hlavou žena, jež žije v Nové Hradečné 26 let.

"Funkce nebudu kumulovat"

Piráti se Starosty ve vsi svého lídra neskončili první na pásce. Sněmovní volby v Nové Hradečné vyhrálo stejně jako v roce 2017 hnutí ANO s 28,84 procenta hlasů.

Piráti se Starosty mají druhou příčku s 21,74 procenty – celostátně přitom obdrželi jen 15,6.

Tomáš Müller, který je rovněž krajským zastupitelem, nepočítá s tím, že by zůstal jedničkou v obci poté, co usedne do sněmovní lavice.

„Funkce nebudu kumulovat. V Poslanecké sněmovně budu nováčkem, chci se tomu věnovat naplno,“ uvedl otevřeně Tomáš Müller už před volbami. „Budu zřejmě neuvolněným místostarostou. Uvidím, jak se domluvíme v zastupitelstvu v Nové Hradečné,“ dodal v sobotu večer.

Pirát Pikal mandát neobhájil

Spolu s Tomášem Müllerem se za koalici Pirátů a Starostů dostala do dolní komory parlamentu i prostějovská zastupitelka Hana Naiclerová. Ekonomka šla do voleb z páté příčky. Získala nakonec nejvíce preferenčních hlasů – 7 855.

Piráti, kteří celostátně utrpěli debakl, neuspěli. Místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal, dvojka kandidátky v Olomouckém kraji, poslanecký mandát neobhájil.