Zemřel Tomáš Kvapil, bývalý olomoucký radní a ministr. Bylo mu 66 let

Ve věku 66 let zemřel někdejší olomoucký radní a lidovecký poslanec Tomáš Kvapil. Byl druhým ministrem pro místní rozvoj poté, co byla funkce zřízena. Otec pěti dětí a nadšený skaut byl také osm let zastupitelem v Olomouci.

Tomáš Kvapil na archivním snímku | Foto: ČTK/Galgonek Vladislav