Vstup na toalety by se měl otevřít po bezhotovostní platbě desetikorunového poplatku přes automat u záchodků. Tu lze provést buď vyťukáním kódu, který obdržíte po zaslání SMS na uvedené číslo, nebo přiložením platební karty.

Podle čtenářů Olomouckého deníku to však není s využitím toalet v Čechových sadech tak úplně jednoduché, jak by návštěvník parku potřeboval v akutní situaci. Ne každému se povedlo zaplatit přes bezhotovostní systém u vchodu.

Platba kartou se tento týden na několik pokusů nezdařila ani redakci Deníku.

Průjezd třídou Svobody zavře oprava dlažby, začíná se za pár dní

„Platba kartou mi byla zamítnuta. Esemeska podle mě není v takové situaci, kdy potřebujete rychle na wc, zrovna nejšikovnější. A když se podíváte na displej platebního automatu, je tam sice desítka, ale se symbolem dolaru. Kolik mě použití záchodu bude stát? Záchodky jsou pěkné, ale na prd,“ poukázala čtenářka, která se obrátila na redakci.

Pozastavila se i nad tím, že otevírací doba veřejných toalet je od 8 do 20 hodin. Přes zimu mají zavřeno. „Tomu už vůbec nerozumím,“ kritizovala Olomoučanka.

Toalety v Čechových sadech se platí bezhotovostně v automatu u vstupu. Platební kartou nebo prostřednictvím SMS. Cena na displeji je uvedena v dolarech, květen 2024Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Podobnou zkušenost měla nedávno i další čtenářka, která byla v Olomouci na návštěvě.

"Vypadá to krásně, ale nepodařilo se mi tam dostat. Na kartu to nereagovalo a SMS s kódem mi nepřišla. Musela jsem spěchat rychle na toalety až do Moritze," popsala Deníku paní Jana.