VIDEO/ Svérázný umělec a ve světě jeden z nejuznávanějších českých fotografů Jan Saudek si ve čtvrtek odpoledne přijel prohlédnout svou výstavu v Galerii města Přerova, která v těchto dnech končí. Přivítaly ho davy lidí, kteří na výjimečné setkání s umělcem neváhali čekat desítky minut ve frontě před galerií.

„To jsou ale sprosťárny, vůbec se na to nedívejte,“ řekl káravým tónem při vstupu do galerie, když se zadíval na své několik desítek let staré fotografie. „Ještě, že už je většina těch žen po smrti,“ poznamenal na adresu modelek, které tehdy fotil.

Janu Saudkovi je osmaosmdesát let a humor ho ani v tomto věku neopouští. Do Přerova ho doprovodila jeho manželka Pavlína, se kterou si i po letech manželství vyká. Umělec na sebe prozradil, že má Moravu rád.

„Mám k Moravě mimořádný vztah a jsem rád, že jsem se sem vrátil. I Moravanky jsou nejhezčí holky na světě. Nevěřte tomu, že jsou nejlepší milenky Francouzky, nejlepší milenky jsou Moravanky,“ zhodnotil Jan Saudek, který přiznal, že platí alimenty na patnáct dětí.

Fotky pro peníze nestály za nic

V Přerově byl podle svých slov naposledy před mnoha lety. „Nejsem tady poprvé, ale cítím se tady jako doma. Výstava je nádherně udělaná, nejlepší, co jsem v životě měl,“ pochvaloval si. Většina fotografií, které jsou na výstavě k vidění, pochází z jeho starší tvorby.

„Jsou tak šedesát let staré a u některých už si ani nepamatuji, jak vznikaly. Ujišťuji ale, že ani jednu fotografii, kterou tady vidíte, jsem nedělal pro peníze. Když jsem začal něco dělat pro peníze, většinou to nestálo za nic,“ svěřil se. Saudek líčil, jak vznikalo jeho slavné dílo s názvem Coca cola. Na výstavě je k vidění litografie se stejným názvem.

„To byla tehdy asi první Coca cola v Československu a mně strašně rvalo srdce, když jsem musel láhev rozbít, protože za ni byla pětikorunová záloha. Pak jsem byl milionář a kupoval holkám auta. Ta ale tenkrát stála jen 75 tisíc,“ zavzpomínal.

Roden mě nemá rád

A jak vnímá Jan Saudek český film Fotograf, ve kterém ztvárnil jeho životní příběh herec Karel Roden?

„Film jsem viděl a seděl hned na kraji, abych mohl utéct. Dodíval jsem se ale až do konce a myslím, že je pan Roden výtečný herec. On mě nemá rád, ale nějak si to nastudoval. Viděla jste ten film? My jsme na něm byli spolu, ne?,“ obrátil ke své manželce a na vysvětlenou dodal: „My si vykáme, ale mám ji velice rád. Je to ta nejlepší hoka, jakou jsem kdy potkal, ale jí je to stejně jedno,“ podotkl.

Pavlína Saudková se na výběru děl pro výstavu podílela. „Vždy se snažím výstavu koncipovat tak, aby to byl průřez tím nejznámějším a snažím se přidat i něco, co od Jana není často k vidění, takže se to tam snažím propašovat. Je to něco, co by Jan ani nevystavil, ale já si myslím, že si to ta věc zaslouží,“ zmínila Pavlína Saudková.

Davy fanoušků i z okolí

Setkání se světoznámým umělcem přilákalo ve čtvrtek odpoledne do Galerie města davy lidí a atmosféra byla srdečná. Primátor Přerova Petr Vrána předal Janu Saudkovi jako dárek štangli uherského salámu, protože ho má fotograf rád, a nechyběla ani recitace básní Čestmíra Beťáka v podání členů Divadla Dostavník Renaty Bartlové a Zdeňka Hilberta.

Do Přerova dorazili na setkání s Janem Saudkem lidé z okolních měst, kteří si vystáli dlouhé fronty na podpis knihy, fotografie nebo plakátu. Mezi nimi i Michal Kozák. „Jsme rádi, že přijel až k nám na Moravu. Dorazili jsme na výstavu z dálky, z Rožnova pod Radhoštěm,“ řekl.

Nevšední setkání s legendárním umělcem si nenechala ujít ani Ema Rabinová.

„Naše generace už nemá umělce, kteří by se odvážili takovou tvorbu reprodukovat. Je to pro nás zajímavá pocta vidět takovou osobnost. Byli jsme na něj zvědaví,“ zmínila.

Podle vedoucí Galerie města Přerova Lady Galové se výstava děl Jana Saudka setkala s obrovským zájmem veřejnosti.

„Prošlo jí 8 tisíc 100 návštěvníků, z toho jen na vernisáž přišlo rekordních 1370 lidí. Prodali jsme spoustu tiskovin, plakáty, pohlednice, katalogy a fotografie, ale i olejomalby. Myslím, že je snem každého galeristy vystavovat ikonu české ateliérové fotografie a mám radost i ze spolupráce se zlínskou galerií a kurátorem Pavlem Chmelíkem. Je to nejvýznamnější událost výstavního kalendáře galerie za posledních několik let,“ uzavřela Lada Galová.