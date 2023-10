Titul po 30 letech – olomoucký hokej bude slavit

Třicet let. Přesně tolik uplyne na jaře 2024 od největšího úspěchu v historii olomouckého kolektivního sportu. Fanoušci v srdci Hané jistě i bez nápovědy budou vědět, o co se jedná. Ano, správně, je to zisk mistrovského titulu HC Olomouc. V sezoně 1993/94 to byli právě olomoučtí hokejisté, kdo se stal prvním šampionem samostatné extraligy.

Oslavy historického mistrovského titulu HC Olomouc ze sezony 1993-1994 se blíží. Veřejnost se může těšit na setkání s hráči, nebo si koupit knihu: „Olomoucký zázrak po 30 letech aneb jak to bylo doopravdy“. Foto: archiv Pavla Čecha | Foto: Deník/VLP Externista