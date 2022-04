Vojenský prostor Libavá se v neděli pro zájemce z řad veřejnosti otevře v době od 7 do 16 hodin. Ke vstupu si cyklisté a turisté mohou vybrat jedno ze vstupních stanovišť, jejich přehled naleznou na www.bilykamen-libava.cz.

Do vojenského újezdu opět mohou vstoupit pouze návštěvníci s platným dokladem totožnosti, děti do 15 let se dovnitř dostanou jen v doprovodu dospělého. Vzhledem k náročnosti terénu je pro cyklisty a koloběžkáře podmínkou vstupu cyklistická přilba. Pořadatelé doporučují vhodné horské nebo trekové kolo v dobrém technickém stavu.

Za vstup účastníci zaplatí místo obvyklých 50 korun mimořádně 100 korun, děti do 10 let mají vstup zdarma.

„S ohledem na to, že celý výtěžek jde na konto pomoci válkou zmítané Ukrajině, jsme se tentokrát rozhodli zvýšit vstupné, aby se podařilo vybrat více peněz. Myslíme si, že pomáhat je teď opravdu zapotřebí a doufáme, že to návštěvníci akce Bílý kámen pochopí a budou vyšší vstupné akceptovat. V jarním termínu obvykle bývá návštěvnost okolo čtyř až pěti tisíc lidí, devadesát procent z nich jsou cyklisté,“ sdělil hlavní pořadatel akce Milan Heřman.

Novinkou letošního 28. ročníku je další povolená trasa ve vojenském újezdu. Povede z Města Libavá kolem Libavského potoka do bývalé obce Zigartice, kolem Vojnovické kapličky a Lazského potoka až ke Královské studánce a kostelu ve Staré Vodě.

„Je to unikát, který přednosta újezdu letos povolil. Doufáme, že nová trasa bude hojně navštěvovaná a budou na ni kladné ohlasy,“ poznamenal Milan Heřman.

Zároveň upozornil na to, že stejně jako v loňském roce, nejsou ani letos na území vojenského újezdu povoleny stánky s občerstvením. Lidé se mohou občerstvit u stánků v okolních obcích, ještě před vstupem do vojenského prostoru. Pořadatelé budou účastníkům opět rozdávat mapy a identifikační pásky. České dráhy vypraví vlakové spoje se zvýšenou kapacitou přepravy jízdních kol, zastavovat budou v Olomouci, Velké Bystřici, Hlubočkách, Hrubé Vodě, Jívové, Domašově nad Bystřicí a Moravském Berouně. Jízdní řády jsou k dispozici na www.bilykamen-libava.cz .

Akci Bílý kámen pořádá soubor Haná z Velké Bystřice, město Velká Bystřice a okrašlovací spolek Lubavia.