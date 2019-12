Kdy: pátek od 8 hodin

Kde: Univerzita Palackého, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: nabídka studia osmi fakult olomoucké univerzity, informace o nabízených studijních programech a možnostech studia, nakouknete „pod pokličku“ dění na fakultách a dostanete se i do prostor běžně nepřístupných.

Výstava betlémů

Kdy: pátek od 9 hodin

Kde: muzeum, Litovel

Za kolik: zdarma

Proč přijít: výstava betlémů, která potrvá do 26. ledna

Přehlídka současného vizuálního a zvukového umění

Kdy: pátek a víkend vždy od 10 hodin

Kde: Antikvariát Olomouc, ateliér grafického designu, Ateliér intermedií, atrium a další, Olomouc

Za kolik: od 400 korun

Proč přijít: Festival PAF Olomouc je jednou z nejprogresivnějších českých přehlídek současného vizuálního a zvukového umění, více než 100 hostů z 12 zemí, program čítá více než 80 programových bloků a odehraje se v 11 lokalitách

Mikulášská nadílka v Galerii Moritz

Kdy: pátek od 15 hodin

Kde: Galerie Moritz, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: dárky pro všechny děti, které řeknou básničku nebo něco zazpívají

Andělské Vánoce

Kdy: pátek od 16 hodin

Kde: Galerie Šantovka, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: program pro celou rodinu s Bořkem Slezáčkem a Petrou Paterovou, dětská vánoční pošta, ochutnávka cukroví, zajímaví hosté jako Grinč, sněhulák Kulička či čertovská rodina

Vánoční dílna

Kdy: pátek od 17 hodin

Kde: Metro Church, Olomouc

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: výroba originálních vánočních z papíru, látky či skla nejen na stromeček

Mikulášská nadílka a rozsvícení stromu

Kdy: pátek od 17 hodin

Kde: fotbalový stadion 1. HFK, Olomouc-Holice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: mikulášská nadílka spojená s rozsvícením vánočního stromu, malování na obličej, táborák s opékáním špekáčků, nadační prodej spolku Bílý jeřáb Olomouc, zahraje DJ Petut

Hokejový zápas Olomouc – Litvínov

Kdy: pátek od 18 hodin

Kde: zimní stadion, Olomouc

Za kolik: od 120 korun

Proč přijít: další kolo hokejové extraligy

Skupina Krucipüsk

Kdy: pátek od 18 hodin

Kde: Sklub, Olomouc

Za kolik: 315 korun

Proč přijít: liberecká thrashmetalová a hardcorová kapela Krucipüsk

Kapela Morrison Hotel

Kdy: pátek od 20 hodin

Kde: Bounty Rock Cafe, Olomouc

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: koncert populární skupiny

Vesnická zabijačka s jarmarkem

Kdy: sobota od 8 hodin

Kde: restaurace Moravský grunt, Olomouc-Topolany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: domácí tlačenky, sádlo, škvarky, jelita, zabijačkový brunch, produkty místních farmářů, dobrá muzika, konev na prdelačku s sebou

Mikulášská jízda tramvají

Kdy: sobota od 9 hodin

Kde: Sokolská, Žižkovo náměstí, Hlavní nádraží, Pavlovičky, Tržnice, Náměstí Hrdinů, Olomouc

Za kolik: pro rodiče s dětmi zdarma

Proč přijít: pro děti drobné dárky od Mikuláše, čerta a anděla, přesný jízdní řád naleznete na dpmo.cz

Mezinárodní výstava koček

Kdy: sobota a neděle vždy od 9.30

Kde: výstaviště Flora, Olomouc

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: k vidění bude přes 30 plemen koček s majiteli z celé Evropy, prodej chovatelských potřeb

Vánoční prohlídky hradu s dětským jarmarkem

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: hrad Šternberk

Za kolik: základní vstupné 150 korun

Proč přijít: v rámci prohlídek zajímavosti z historie Vánoc, vánoční výzdoba hradu, na dolním nádvoří dřevěný betlém v životní velikosti, pro děti tvořivé dílny, lití olova

Zabijačka a košt slivovice

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: fotbalové hřiště, Červenka

Za kolik: zdarma

Proč přijít: prodej zabijačkových specialit, soutěž o nejlepší slivovici a vánočku, zahraje hudební skupina Drajv

Hejčínský punč

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: stánek Dobré místo pro život na Horním náměstí, Olomouc

Za kolik: od 40 korun

Proč přijít: sedmý ročník charitativní akce, výtěžek bude věnován organizaci Spolu Olomouc, které podporuje lidi s mentálním postižením při seberealizaci v běžném prostředí města Olomouce a okolí

Adventní prohlídky

Kdy: sobota od 10, od 13 a od 15 hodin

Kde: ZŠ Komenium, Olomouc

Za kolik: základní 50 korun

Proč přijít: prohlídky „olomoucké Sixtinské kaple“ - freskového sálu Komenium

Mint Market Olomouc

Kdy: sobota od 11 hodin

Kde: Pevnost poznání, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: více než 50 prodejců s pestrou nabídkou módních outfitů, šperků, kosmetiky a dobrot

Adventní prohlídky na Bouzově

Kdy: sobota od 14 hodin

Kde: hrad Bouzov

Za kolik: základní vstupné 200 korun

Proč přijít: v rámci prohlídek povídání o adventních tradicích na Hané, setkání s postavami, které jsou spojené s adventním obdobím

Taneční soutěž Battle in the house

Kdy: sobota od 14.15

Kde: Dům dětí a mládeže, Olomouc

Za kolik: 60 korun diváci, tanečníci 150 korun

Proč přijít: zajímavé battly v tanečních stylech

Předvánoční akademie

Kdy: sobota od 14.30

Kde: sokolovna, Velká Bystřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: vystoupení dětí ze sokolských oddílů, mažoretky, taneční kroužek, občerstvení

Veselé Vánoce s Dádou

Kdy: sobota od 15 hodin

Kde: kino, Štěpánov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: zábavné odpoledne s Dádou Patrasovou plné písniček

Vánoční běh srdcem Olomouce

Kdy: sobota od 16.30

Kde: výstaviště Flora, Olomouc

Za kolik: základní startovné 700 korun, dětský běh 200 korun

Proč přijít: běh pro celou rodinu v doprovodu vánočních koled, od 16 hodin dětský nezávodní běh, pro dospělé běh dlouhý 5 kilometrů, s sebou vánoční čepku a čelovku

Rozsvícení vánočního stromu ve Střeni

Kdy: sobota od 16.30

Kde: Střeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: vystoupené dětí ze ZŠ a MŠ Střeň, moderátor Jan Ťoupalík, slosování střeňských kapříků, prodej obecního kalendáře, zahraje A. M. Úlet

Rozsvícení kaple

Kdy: sobota od 17 hodin

Kde: kaple svatého Martina, Nové Dvory

Za kolik: zdarma

Proč přijít: řízky guláš, punč, čaj pro děti, zahraje Holóbkova muzeka

Benefiční koncert pro Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Kdy: sobota od 17 hodin

Kde: Horní náměstí, Olomouc

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: vystoupí Radek Žalud, Daniela Hořínková, Matěj Plíhal a trenďák Libor Geier s kolegou Bronislavem Chromým, výtěžek poputuje na službu osobní asistence

Vánoční benefiční koncert

Kdy: sobota od 18 hodin

Kde: katedrála svatého Václava, Olomouc

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: celý výtěžek z akce bude použit pro účely Oddělení pro kojence a malé děti Dětské kliniky FN Olomouc

Cimrmanovo Torzo

Kdy: sobota od 20 hodin

Kde: Bounty Rock Cafe, Olomouc

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: zaposlouchejte se do big beatu

Koncert Sto zvířat

Kdy: sobota od 21 hodin

Kde: Sklub, Olomouc

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: zazní starší i nové songy kapely Sto Zvířat

Divadlo Krakonošův klobouk

Kdy: neděle od 14 hodin

Kde: kulturní dům Nadační, Velká Bystřice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice zve na derniéru pohádky Věry Šimkové s písničkami Ivana Kakuly

Adventní pohádka pro děti

Kdy: neděle od 15 hodin

Kde: městské kulturní zařízení, Šternberk

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: vánoční pohádka plná zábavy, překvapení, vánočních zvyků a koled

Česká mše vánoční

Kdy: neděle od 15 hodin

Kde: kostel svatého Marka, Litovel

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby, v podání pěveckých sborů Palora a Kantika Litovel za doprovodu Smyčcového orchestru ZUŠ Uničov a varhan, na které zahraje Ludmila Smetanová

Mikulášská nadílka

Kdy: neděle od 16 hodin

Kde: Centrum pohybu, Olomouc

Za kolik: cena balíčku a programu pro děti 180 korun

Proč přijít: vhodné pro děti do 2 do 6 let

Line Dance Tančírna Olomouc

Kdy: neděle od 19 hodin

Kde: Centrum pohybu, Olomouc

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: nepotřebujete partnera, výuka jednoduchých tanců