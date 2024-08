Hrady CZ na Bouzově

KDY: pátek 23.-sobota 24. srpna

KDE: areál na okraji Bouzova

ZA KOLIK: předprodej pátek 1100 Kč, sobota 1200 Kč, permanentku na oba dny 1900 Kč. Na místě pátek 1200 Kč, sobota 1300 Kč, permanentka 2100 Kč.

PROČ PŘIJÍT: Dvoudenní hudební festival pod hradem Bouzov rozezní hvězdy tuzemské scény. Letošní Hrady CZ lákají například na kapelu Lucii, Daniela Landu, Chinaski, Horkýže Slíže, Mig 21, Trautenberk, Vypsanou fixu či Visací zámek. K dispozici tradičně stanování, gastro a nově i relaxační zóna.

Slavnosti vína na Poděbradech

KDY: sobota 24. srpna, od 12 hodin

KDE: přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce, bistro Terasa

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník Slavností vína na olomouckých Poděbradech zve na více než 70 druhů vín z šesti vinařství. Zahraje lidová muzika Frgál, servírovat se budou speciality k vínu, na programu budou i tématické soutěže.

close info Zdroj: DENÍK/Martin Divíšek zoom_in Ilustrační foto

Šantovka Family Day v parku

KDY: sobota 24. srpna (10-19 hod)

KDE: Smetanovy sady, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Velká akce pro celou rodinu ve Smetanových sadech. Šantovka Family Day nabídne zábavu, zážitky, tvoření, poučení i dobroty. Příchozí se můžou těšit na Future & science zónu, přehlídku sportovních klubů, kroužků a aktivit, jógové workshopy, meditaci, tvořivé dílny či graffiti workshop. V dětské zóně malí návštěvníci najdou skákací hrady, bungee trampolíny, bumperbally nebo se setkají s cosplay postavami. Děti se navíc budou moci vydat i na naučnou stezku a chybět nebude ani gastro zóna a v altánu bude odpoledne a večer hrát DJ.

Narozeniny pivovaru Chomout

KDY: sobota 24. srpna (14-22 hod)

KDE: areál pivovaru Chomout, Olomouc-Chomoutov

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Desáté narozeniny známého řemeslného pivovaru v olomoucké části Chomoutov.V průběhu odpoledne a večera vystoupí kapely Izbina, HomeBwoyRasta a Los Perdidos.

Na čepu bude pět druhů piva, podávat se budou dobroty z grilu. Děti si mohou opéct špekáčky. Pivovar Chomout chystá i překvapení v podobě speciální „desítky“ uvařené pro tuto příležitost.

Dožínky na Floře

KDY: sobota 24. srpna (13-22 hod)

KDE: Výstaviště Flora Olom ouc, v prostorech mezi pavilony A a E

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Oslavy dožínek pro celou rodinu pořádané Asociací soukromých zemědělců. Selský trh s občerstvením a nabídkou produktů z regionu, výstava zemědělské techniky, hospodářská zvířata. Nafukovací skákací kombajn, pěna pro děti, pletení dožínkového věnce, trenažer dojení i projížďka na koni. Zahraje cimbálová muzika Pozdní sběr (Pivín) a a kapela Tommy Band.

Koniny ve skanzenu

KDY: sobota 24. srpna, 10-17 hod

KDE: Hanácký skanzen, Příkazy

ZA KOLIK: dospělí 120 Kč, děti (6-15 let) 70 Kč, rodinné (2+4) 280 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pestrý program pro rodiny s dětmi. Návrat do minulosti (nejen) prostřednictvím dětských her našich prababiček a pradědečků. Jízda na koni, výtvarná dílna, divadlo, tradiční dětské hry. Dále se můžete těšit na regionální speciality, praženou brazilskou kávu a mnoho dalšího. K poslechu zahraje cimbálová muzika Parádnica. close info Zdroj: Pavel Rozsíval zoom_in Program pro rodiny v Hanáckém skanzenu v Příkazech

Prostějovsko

Hudební nářez se Závišem

KDY: sobota 24. srpna, od 17 hodin

KDE: Letní zahrádka U Rockyho, Prostějov - Krasice

ZA KOLIK: 150 korun v předprodeji, 250 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Originální minifestiválek rozpálí oblíbené letní občerstvení U Rockyho. Akce Czech No.1 tour 2024 nabídne trojici hudebníků. Vystoupí hardcore kapela Divergence, bubenickou show předvede Drumming Soul a speciálním hostem bude kníže českého pornofolku Záviš.

Guláš Fest

KDY: neděle 25. srpna, od 11.30 hodin

KDE: Pláž U Vrbiček, Mostkovice – plumlovská přehrada

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Občerstvení U Vrbiček provoní od nedělního rána guláše přímo z kotlů. Populární Guláš Fest nabídne rozmanitost chutí tohoto oblíbeného pokrmu. Bohatý doprovodný program zabaví především děti. K dispozici bude skákací hrad, ukázky hasičské techniky nebo malování na obličej. K dobré chuti zahraje Romantica Romana ´Pytlíka´ Doležela, hrát bude reprodukovaná hudba pod taktovkou Dje. Mottem akce je loučení s prázdninami, bez nutnosti vaření nedělního oběda.

close info Zdroj: DENÍK zoom_in Ilustrační foto

Sportovní zábavné odpoledne

KDY: neděle 25. srpna, od 14 hodin

KDE: Letní zahrádka U Rockyho, Prostějov - Krasice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník populární akce pro děti nabídne spoustu zábavy a soutěží. V zajímavém programu nebude chybět ani oblíbené dovádění v hasičské pěně. Dále se budou moci děti zabavit virtuální realitou, pro dospěláky bude i výstava historické vojenské techniky. Pro soutěžící děti budou sladké odměny. Od 17 hodin pak začne diskotéka.

Suchdolská traktorpárty

KDY: sobota 24. srpna, od 13 hodin

KDE: louka za kulturním domem, Suchdol

ZA KOLIK:

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již 16. ročník populární Suchdolské traktorpárty pořádají dobrovolní hasiči z SDH Suchdol. Na trati, hanácky zvané Loka Ring, se předvedou unikátní stroje doby nedávno i dávněji minulé. Neopakovatelný odér výfukových plynů, rachot silných motorů a především dobrá nálada. To je traktorpárty na severu Prostějovska.

close info Zdroj: DENÍK/Michal Sobecký zoom_in Traktoriáda v Suchdole.

Hradčanské olympijské hry

KDY: sobota 24. srpna, od 15 hodin

KDE: hřiště, Hradčany

ZA KOLIK: 20 korun

PROČ PŘIJÍT: Odpoledne plné her a soutěží v duchu populární kreslené série o Asterixovi. Olympijský oheň zapálí osobně Ceasar, za doprovodu Římanů. Chybět samozřejmě nebudou ani Astreix s Obelixem. Po ukončení her bude pro děti připraveno oblíbené dovádění v hasičské pěně. Vyvrcholením bude společné opékání špekáčků a diskotéka.

Přerovsko a Hranicko

Hefaiston na Helfštýně

KDY: pátek 23. - neděle 25. srpna

KDE: hrad Helfštýn

ZA KOLIK: jednodenní vstupné dospělí 300 korun, jednodenní snížené (studenti, děti, senioři) 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava exponátů pod širým nebem, kovářské soutěže, přednášky v Galerii na druhém nádvoří, demonstrace kovářské tvorby, koncerty, projekce a mnoho dalšího. Lze zakoupit i zvýhodněné vstupné na celé tři dny festivalu (dospělí 600 korun, snížené vstupné 300 korun). Během Hefaistonu není možné vstupné hradit platebními kartami ani jinou bezhotovostní platební metodou.

Rozloučení s prázdninami

KDY: sobota 24. srpna

KDE: výletiště Hradčany

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Spolek Hradčánek zve děti i dospělé na rozloučení s prázdninami. Pro děti budou připraveny hry a soutěže, skákací hrad, divadlo Daniela Taraby a mnoho dalšího. Občerstvení zajištěno.

Family Fest LAVINA Hranice

KDY: sobota 24. srpna od 10.00

KDE: Sady Čs. legií, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ukázky techniky armády ČR, edukační hry a předvedení techniky s Ekoltes Hranice, poradna pro rodinu – stánek s info, art zóna a workshop s artisty, Pole dance, LAVINA klub – hry pro děti. Bohaté občerstvení zajištěno. Vystoupí písničkář Honza Hlucháň a kapela Nebeztebe. program zakončí v 19.30 vystoupení tanečníků s ohněm.

close info Zdroj: Deník / Luboš Jeníček zoom_in Ilustrační foto

Hradozámecká noc na Zámku Všechovice

KDY: sobota 24. srpna od 16.30

KDE: Zámek Všechovice,

ZA KOLIK: dospělí 140 korun, děti 70 korun

PROČ PŘIJÍT: V 17.00 koncert HB Band – jazzová a swingová pecka. Ve 20.00 světelná show s taneční skupinou Alimah a od 21.00 tajuplné noční prohlídky zámku.

Šumpersko a Jesenicko

Slavnosti města v Zábřehu

KDY: sobota 24. srpna od 13 hod. a neděle 25. srpna od 9 hod.

KDE: centrum oslav je Masarykovo náměstí v Zábřehu

ZA KOLIK: zdarma, komentovaná prohlídka muzea 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zábřeh si v letošním roce připomíná 770 let od první písemné zmínky. Při této příležitosti připravila Zábřežská kulturní ve spolupráci s městem, Vlastivědným muzeem v Šumperku a římskokatolickou farností bohatý program plný kulturních vystoupení, výstav, prezentací, aktivit pro děti i dospělé a také gastronomických zážitků. Bude možné i navštěvovat komentované prohlídky k výstavě Jak šel čas Zábřehem ve zdejším muzeu. V neděli je pak od 9.30 na Masarykově náměstí na programu mše svatá, kterou bude celebrovat apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo a další zajímavý program. Více na webu slavnosti.zabreh.cz.

Revival Invaze rozpálí Pavlínin dvůr v Šumperku

KDY: pátek 23. srpna od 19 hod.

KDE: Pavlínin dvůr, Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 280 Kč, v den akce 330 Kč, děti do 120 cm zdarma

PROČ PŘIJÍT: Šumperský dům kultury opět na závěr léta připravuje oblíbený festival Revival Invaze, který se každoročně těší velké návštěvnosti. Areál Pavlínina dvora v srdci města už v pátek 23. srpna rozezní revivaly legendárních kapel Red Hot Chili Peppers, Metallica a Elán.

close info Zdroj: Deník/Jan Karásek zoom_in Ilustrační foto

Skotské hry v Janoslavicích

KDY: sobota 24. srpna od 14 hod.

KDE: Janoslavice u Rohle

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Highland Games neboli Skotské hry se uskuteční letos v Janoslavicích u Rohle již pošesté. Lákají na klasický silový pětiboj pro muže i ženy, soutěže pro děti, uměleckého kováře a další atrakce, spoustu dobrého jídla a pití.

Revivaly Kiss a Pink Floyd v Jeseníku

KDY: sobota 24. srpna od 19 hod.

KDE: Letní divadlo ve Smetanových sadech, Jeseník

ZA KOLIK: v předprodeji 350 Kč, v den akce 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Příznivci tvrdé muziky z Jeseníku a okolí se mohou těšit na revivalový koncert kapely Kiss a Pink Floyd. Jako hosté se představí domácí kapela Anthracit.

close info Zdroj: Jiří Kordovaník zoom_in Ilustrační foto

Rozloučení s prázdninami se Štístkem a Poupěnkou

KDY: neděle 25. srpna od 12:30 hod.

KDE: Smetanovy sady, Jeseník

ZA KOLIK: v předprodeji 390 Kč, v den akce 450 Kč, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte se rozloučit s prázdninami se Štístkem a Poupěnkou do Jeseníku. Můžete se těšit na Divadélko s radostí v pohádce Tomáše Velzela Kiwi vynálezce, vystoupení samotného Štístka s Poupěnkou a třeba si pak můžete zatancovat na trochu muziky. Nebudou chybět ani stánky s občerstvením nebo hry pro děti.