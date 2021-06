Kreslení bavilo Ladislava Křížka už od dětství, od většiny vrstevníků se podle svých slov odlišoval už v mateřské škole.

„Vadilo mi, že ostatní děti kreslily komíny kolmo na střechu, jako jediný jsem je ´dělal´ kolmo k zemi. Vždycky jsem rád kreslil podle předlohy, později mě bavily také portréty podle fotografií. Po absolvování gymnázia jsem se dlouho živil grafickým designem. Pracoval jsem jako grafik v reklamní agentuře a působil i v regionálním lifestylovém magazínu,“ vzpomněl majitel tetovacího studia Ladislav Křížek.

Nebát se svléknout

První tetovací strojek si pořídil před přibližně šesti lety. Tetování si nejdříve vyzkoušel na silikonové „kůži“.

„Později jsem experimentoval také na pomerančích nebo banánech. Prvním klientem byl náš soused. Začínali jsme malou ´kérkou´ a tak se mu to zalíbilo, že si ode mě nechal během pár týdnů udělat asi sedm obrázků. Tetování mě bavilo natolik, že jsem udělal kurz a před čtyřmi lety jsme s manželkou otevřeli v centru města naše studio,“ popsal tatér.

Za tu dobu prošlo tetovacím salonem manželů Křížkových už několik stovek klientů různého věku, profesí i národností. Chodí do něj nejen studenti, ale i střední generace a senioři, kteří si tetování přáli celý život a odhodlali se až v pokročilejším věku.

„Neodmítáme ani klienty, kteří chtějí své starší tetování doplnit, vylepšit nebo opravit. Spousta lidí se za nevydařené tetování stydí, jsou z něj nešťastní a mají problém se svléknout do plavek. Vždycky nás proto potěší, když pak odcházejí spokojení a nemusejí se už obávat pohledů svého okolí,“ poznamenala tatérka Kateřina Křížek Koudelná.

Kérky pro maminky

Oba tatéři se shodují v tom, že klient by si měl být naprosto jistý tím, co a kde si nechá vytetovat.

„Nijak je nepřesvědčujeme, sami musejí vědět, co chtějí. Domluvíme si s nimi všechny detaily a dáme jim dostatek času na rozmyšlenou. Pokud už mají na těle víc obrázků, pomůžeme jim případně všechna tetování ´sladit´ a vhodně doplnit. Bolesti se lidé bát nemusejí, je to pocit podobný jako je škrábání nebo pálení. Strojek má rychlost osmi tisíc vpichů za minutu a tak to jde rychle od ruky,“ popsal spolumajitel tetovacího studia s tím, že jen na velké plochy, například na záda či hrudník je potřeba domluvit si se zákazníkem více „sezení“.

Kromě několika stovek klientů svého studia už Ladislav Křížek tetoval také spoustu známých i členů své rodiny.

„Tetoval jsem manželku a zvládl jsem tetovat i sám sebe. Také naše maminky si už od nás nechaly udělat alespoň malé ´kérky´. Důvodem, proč se lidé rozhodnou pro tetování není jen záměr ozdobit si natrvalo různé části svého těla. Někdy přicházejí po těžkém životním zážitku či po odchodu někoho blízkého. Tetováním si pak na něj nechají udělat vzpomínku, zároveň se jim často podaří si jeho odchod tímto způsobem v sobě uzavřít,“ dodal Ladislav Křížek.