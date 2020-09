Čtyřiačtyřicetiletý Olomoučan, jméno si nepřál zveřejnit, v pondělí zatelefonoval praktické lékařce a popsal jí situaci a svoje potíže. „Rok a půl starý synek onemocněl. Začalo to těžkou rýmou a zánět mu sedl na průdušky. Chytil jsem to taky a velice špatně se mi dýchalo,“ popsal astmatik, proč kontaktoval doktorku.

Předepsala mu antibiotika a na eRecept si je vyzvedl v lékárně. Užíval je tři dny, ale zlepšení nepřišlo. Ve středu po poledni volal lékařce znovu.

„Přidal jsem informaci, že jsem v pondělí zapomněl zmínit návštěvu mé dcerky. Vrátila se zrovna z Chorvatska,“ líčil Olomoučan.

Lékařka objednala muže na odběr do olomoucké fakultní nemocnice, zda se nejedná o nákazu novým koronavirem.

„Šlo to velice rychle. V podstatě jsem se hned oblékl a vyrazil. Za hodinu jsem měl být ve fakultce. Na stěr jsem vůbec nečekal, hned mě vzali. Vše šlo nečekaně rychle,“ hodnotil ve středu odpoledne.

Výsledek se měl nemocný dozvědět do 24 hodin. Esemeskou nebo od hygieny, to v případě, že se podezření na Covid-19 prokáže.

„V osm večer, tedy za šest hodin od stěru, mi pípla sms. Jsem negativní. Je to pro mě velká úleva. Musel bych do karantény a spolu se mnou asi i mé okolí. Jako astmatik nevím, jaký by u mě mohla mít tato nemoc další průběh,“ svěřil se Deníku.

Ten den provedli na odběrovém místě ve Fakultní nemocnici Olomouc 248 odběrů. „Průměr je v těchto dnech cca 250,“ sdělil Deníku mluvčí největší středomoravské nemocnice Adam Fritscher. „Doba se neprodlužuje. Otevíráme dle potřeby druhé odběrové místo,“ vysvětlil.

Personálně pracoviště situaci zvládá bez problémů. „Pomáhají studenti Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc a VOŠ zdravotnické Olomouc. Pomalu se zaučuje i další kmenový personál FN Olomouc,“ informoval mluvčí.