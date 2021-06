Do kina, hospody a na bazén pouze s testem. Ale jakým?

Zajít si do divadla, na koupaliště anebo si posedět v baru. Vynucený půst skončil. Od pondělí vláda skokově rozvolnila a pod tlakem verdiktu Nejvyššího správního soudu zrušila, co protiepidemická opatření lidem upírala řadu měsíců. Musejí ale prokázat, že nemají koronavirus. O něco jednodušší to mají naočkovaní a lidé ve lhůtě po prodělané infekci.

Vstup do šumperského Aquacentra. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Krňávek

S testy je to složitější. Kde a jaký přesně je potřeba a zda vůbec nějaký, to řada lidí neví. O průkaznější PCR testy, které platí týden a nově je mají lidé dva v měsíci zadarmo, je zájem. Kapacity se v odběrových centrech rychle plní. Jak to vypadá s vládními nařízeními a vstupem do sálu či na koupaliště v praxi? „Někteří návštěvníci, bylo jich celkem pět, nedoložili bezinfekčnost. Byli jsme ale připraveni. Otestovali jsme si je na místě. Pokud jde o test, stačilo nám potvrzení od zaměstnavatele,“ popisovala Deníku Hana Neumanová, ředitelka litovelského Městského klubu, kde v neděli v Záložně odehrálo Divadlo Palace úspěšnou komedii Rodina je základ státu s Miroslavem Etzlerem v hlavní roli. Termín se kvůli restrikcím měnil třikrát. Protilátky jako důkaz místo testu? Smůla. "Stát trestá zdravé!" Přečíst článek › Protože Velký sál mohl být zaplněn z 50 procent, představení si vychutnalo „jen“ 250 diváků. Většinou skalní předplatitelé. „Předem jsme všechny informovali o podmínkách. Ty jsme zveřejňovali na webu i jinde, aby se informace k návštěvníkům včas dostaly a na místě před představením nenastaly zbytečné komplikace,“ popisovala. Těmi největšími byly nakonec kontaktní údaje. Především kvůli seznamu jmen a telefonních čísel se začalo hrát zhruba o 20 minut později. „Kdo přišel, musel poskytnout telefonní číslo kvůli hygieně. Nebylo to příjemné ani pro jednu stranu. Od 1. července by ale toto mělo snad odpadnout. Kéž by,“ komentovala ředitelka. Nejchmurnější covidová čísla padají, Olomouc odvezla chladící kontejner Přečíst článek › Venku a s respirátory. Testy? Nesmyslné O den později nabídlo Moravské divadlo Olomouc atraktivní projekt souboru baletu s názvem Talentománie. Odehrál se na venkovní scéně v části výstaviště Flora. „O nutnosti negativního testu nebo potvrzení o očkování na představení pod širým nebem jsme se bohužel s dcerou dozvěděli až při vstupu. Při koupi vstupenek jsem sice musel nahlásit kontakt na sebe, ale nikde mě neupozornili na povinnost potvrzení. Naštěstí na místě byla možnost nechat se zdarma otestovat – za cenu zmeškání začátku vystoupení,“ obrátil se na Deník Olomoučan. „Toto vládní nařízení je úplně nesmyslné na akci venku, kde navíc všichni diváci měli respirátor a hlediště bylo zřejmě i kvůli nutným rozestupům zaplněné tak z poloviny,“ kritizoval. Zbrusu nové Aquacentrum Šumperk konečně otevřelo. Podívejte se dovnitř Přečíst článek › Metropol: samotestování na místě Olomoucké kino Metropol ukončilo vynucený půst ve středu promítáním českého filmu Bábovky, který je inspirovaný oblíbenou knihou Radky Třeštíkové. Na internetových stránkách upozorňuje, že návštěva kina je možná s očkováním, negativním testem či při prokázání prodělání nemoci Covid-19, od které neuplynulo více než 180 dnů. „Jaký požadujeme test? Nařízení vlády zní jasně: PCR platný sedm dní nebo antigenní test platný tři dny,“ sdělila Deníku Denisa Wasiewiczová, programová vedoucí kina. „Budeme to kontrolovat. Kdo test nepředloží, tomu nabídneme samotestování na místě,“ dodala a připomněla, že ve vnitřních prostorách platí povinnost nosit respirátor. „Ve foyer je k dispozici i dezinfekce,“ doplnila Wasiewiczová. Olomoucké vinné slavnosti zaplnily náměstí. Takto si je lidé užívali Přečíst článek › Bazén: Nebudeme to kontrolovat Dezinfikuje se i na koupališti ve Šternberku, které vzhledem k příznivému počasí otevře brány v sobotu. „Jaké potvrzení mají lidé předložit při vstupu? Nebudu nikoho kontrolovat, na to nemám pravomoc. Je na návštěvnících, aby byli schopni hygieně či policii doložit bezinfekčnost. Máme i v provozním řádu, že na bazén smí jen lidé, kteří nejsou nemocní,“ reagoval pohotově správce koupaliště Jaroslav Vyhnánek. FNOL: Více míst pro testy Ministerstvo zdravotnictví v pátek nečekaně skokově zmírnilo protiepidemická opatření. Zareagovalo tím na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Od pondělí se tak otevřely vnitřní prostory restaurací, barů, heren a kasin. Také bazény a sauny. „Do většiny provozů je vstup kromě dokončeného očkování a dokladu o prodělané nemoci podmíněný antigenním nebo PCR testem z oficiálního odběrového místa. Do restaurací je možné vstoupit také na základě samotestu,“ informovala v pátek mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová. Od úterka 1. června mají lidé nově nárok na dva PCR a čtyři antigenní testy měsíčně zdarma. Kapacity na PCR testy, které platí týden a jsou průkaznější, se v odběrových místech rychle plní. Navíc ne v každém je zájemcům provedou. „Zareagovali jsme a otevřeli dalších sedmdesát míst na každý den. Zatím by to takto mělo stačit,“ sdělil ve středu odpoledne Deníku mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher,

