Žáci prvního stupně základních škol se po delší pauze mohli vrátit zpět do lavic. Nejprve ale museli podstoupit antigenní test, což napoprvé zvládli většinou s pomocí pedagogů, kteří asistovali u stěru z přední části nosu a dohlédli na vyhodnocení odběru. Několika dětem přišli s testem na koronavir pomoci rodiče.

Testování žáků na ZŠ Mozartova v Olomouci, 12. dubna 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Zvládl jsem to. Ne, nebolelo to. Trochu to šimralo,“ hodnotil prvňák Jakub ze ZŠ Mozartova v Olomouci.