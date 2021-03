Některé společnosti testovaly už dříve, ale řada firem s tím nepočítala a měla problém si na poslední chvíli testy zajistit. Někde zaplatili, a na testy stále čekají. Co zjistily testy zaměstnanců například ve společnosti Sigma Group, v olomouckém dopravním podniku či v litovelském pivovaru?

Společnost Sigma Group otestovala celkem 680 pracovníků. „Pět vyšlo pozitivních, z toho tři už byli na PCR testech a jsou negativní,“ popisovala Deníku personální ředitelka Jarmila Hanáková.

V Dopravním podniku města Olomouce byli z 321 otestovaných zaměstnanců pozitivní tři. „Byli to řidiči a momentálně jsou doma a čekají na PCR test,“ sdělila mluvčí DPMO Martina Krčová.

Své pracovníky, ty kteří nejsou na home office, neschopence či neprodělali v posledních 90 dnech covid, otestoval i Pivovar Litovel. Patří do skupiny firem čítajících 50 až 250 zaměstnanců, které mají termín 15. března.

Z celkového počtu pracovníků bylo vyšetřeno 75 procent. Výsledek? „Sto procent mělo negativní výsledek,“ řekl Deníku ředitel Lumír Hyneček.

Firmy většinou nakoupily samotesty. V Lutíně se jim věnovali hromadně v jeden den, v DPMO dostali lidé termín, do kdy musejí samovyšetření provést.

„Otestovali se sami podle návodu, který dostal každý zaměstnanec,“ popsala mluvčí Krčová.

Litovelský pivovar zadal testování zdravotnické organizaci. „Přijela a podle nastavených pravidel provádí testování,“ vysvětloval ředitel podniku.

"Stát něco nařídí a sežeňte si to"

Například v Zemědělském družstvu Senice na Hané, které rovněž spadá do skupiny do 250 pracovníků a první kolo musí zvládnout do pondělí, však v pátek ráno na testy stále čekali.

„Dnes by nám měly být dodané. Už od druhého dodavatele! Ten první nám je nedodal. Zaplatili jsme mu šedesát tisíc korun a nic,“ kroutil hlavou předseda Jaroslav Navrátil. „Stát něco nařídí a sežeňte si to, jak chcete,“ zlobil se s tím, že do pondělí pracovníky otestují a termín bude splněn.

Podle zaměstnavatelů má i přes velmi nízké záchyty sedmidenní cyklus testování, na které firmy doplácejí, protože 60 korun od státu náklady nepokryjí, smysl.

„Je to náročné, ale tato jistota stojí za to. Předejde se problému. My i pracovníci si můžeme oddychnout,“ hodnotila Jarmila Hanáková.

Litovelský pivovar chce jít i nad rámec povinnosti a testovat všechny zaměstnance. „Chceme mít jistotu, že jsou v pořádku. I s ohledem na jejich rodiny,“ uvedl ředitel.

Epidemiologové: Testování je dobře

Podle olomouckých epidemiologů je dobře, že povinnost testovat zaměstnance v podnicích byla zavedena. Jedná se o jeden ze základnách nástrojů v boji s pandemií.

„Evidujeme firmy, které své zaměstnance nechávají pravidelně testovat antigenními testy, a to daleko dříve než byla zavedeno testování jako povinnost,“ uvedla Andrea Škurková z protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Firmy však podle ní musí dodržovat nastavené postupy.

„Pracovník, který byl vyhodnocen antigenním testem jako pozitivní, opouští svoje pracoviště, kontaktuje lékaře a je odeslán k tzv. konfirmačnímu testu RT-PCR, který potvrdí či vyloučí výsledek předešlého testu antigenního. Do doby, než je vyhodnocen konfirmační test, zůstává doma v domácí izolaci, kdy je to hodnoceno, jako překážka ze strany zaměstnavatele,“ poukazovala.

Podle epidemioložky není důležité číslo, tedy nízké počty záchytů, jako fakt, že tyto záchyty pozitivit z antigenního testování jsou evidovány a díky tomu lze zamezit případnému vzniku ohniska v průmyslu či na úřadech.

Podle expertů na testování zachytí Ag testy prováděné u bezpříznakových osob zhruba polovinu nakažených. Při masovém testování mají však výhody, zejména v jednoduchosti. Minimální frekvence by se však například podle Mariana Hajdúcha, exkoordinátora testování v České republice, měla zvednout na dvakrát týdně. Jednou týdně to nestačí.