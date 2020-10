„Ano, stává se, že někteří objednaní pacienti nakonec k testu vůbec nedorazí. Například za dnešek se během dopoledne jednalo v prostějovské nemocnici o dva pacienty, kteří nedorazili - za celý den se vyšetří více než stovka osob, takže jde o jednotky osob, které nedorazí,“ sdělila v pondělí Deníku mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

Případy, kdy lidé kvůli obavám z testu či z jiných pohnutek nakonec na odběrové místo nedorazí, evidují i jinde v Olomouckém kraji.

„Někteří objednaní skutečně nepřijdou, ale zase místo nich dorazí jiní – neobjednaní,“ reagoval ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda.

Jdete jinam? Odhlašte se na původním místě

Nemocnice nemají kapacity na to, aby tyto absence denně sledovaly a dohledaly, zda tito lidé se žádankou od praktického lékaře nebo hygienika nedorazily na jiné pracoviště k odběru vzorku na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2.

„Stalo se několikrát, že objednaní mezitím již byli vyšetřeni na jiném odběrovém místě, zjistili jsme to ale spíše náhodně,“ sdělil Svoboda.

„Nelze vyloučit, že tito lidé nešli do Olomouce, do Vyškova či jinam. Toto však neověřujeme a nekontrolujeme, není to v našich kapacitách,“ přidala se Miloševská.

„Pokud se pacienti nakonec rozhodnou pro jiné odběrové místo, prosíme, aby nás o tom informovali a z odběru se odhlásili,“ apelovala.

Na které odběrové místo se pacient vydá, rozhodne on sám. Praktický lékař může uvést svoji preferenci, například podle čekací doby v případě odběrových míst s rezervačním systémem. Rozhodnutí je na pacientovi.

Mohlo by jít o trestný čin

Podle zákona o ochraně zdraví se musí každý podrobit odběru, pokud mu byl nařízen, a nesmí dělat nic, co by mohlo vést k dalšímu šíření koronavirové nákazy. Podle lékařů by se mohlo jednat i o trestný čin šíření nakažlivé nemoci z nedbalosti.

„Jde o osobní odpovědnost každého jedince, navíc ošetřenou trestním zákoníkem,“ zdůraznil ředitel vojenské nemocnice.

Tým Chytré karantény o víkendu vyzval lidi, aby chodili na testy na Covid-19.

„V systému chytré karantény evidujeme za pátek 37.440 žádanek na test covid-19. Žádáme všechny, aby se dostavili na test i přes nepřízeň počasí. Odběrová místa mají volnou kapacitu, stejně tak laboratoře. Dle dispečinku Integrovaného centrálního řídícího týmu (ICŘT) nepřichází ani objednaní,“ sdělili zástupci Chytré karantény.

Kontrola na praktickém lékaři nebo hygienikovi

Jestli pacient podstoupil odběr, nebo ne, by měl zkontrolovat praktický lékař či hygienik. Výsledek laboratorního vyšetření je totiž zasílán nejen pacientovi, ale také odesílajícímu lékaři či hygienikovi.

„Lékař tedy obdrží zpětnou vazbu a má informace o pacientech, které k vyšetření odeslal,“ uvedla mluvčí Miloševská.

Praktická lékařka pro dospělé Jarmila Ševčíková popsala, že když v ordinaci nemají o pacientovi odeslaném na odběr informaci několik dnů, kontaktují tohoto pacienta.

„Máme vše podchycené. Píšeme si, kdy koho odesíláme a aktivně se sháníme po informacích, pokud se pacient neozývá sám,“ vysvětlila.