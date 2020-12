Termální park ve Velkých Losinách v sobotu 12. prosince po dlouhé nucené odstávce opět otevírá. Vzhledem k avizovanému zpřísnění protikoronavirových omezení budou mít lidé šanci ohřát se v termální vodě zřejmě jen pár dní. A letos také patrně naposled.

Termální park ve Velkých Losinách. Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Krňávek

„Otevření či neotevření termálního parku už řešíme více jak týden. Dlouho jsem to odmítal s ohledem na dění, situace a protiepidemická opatření se mění ze dne na den. Nakonec jsme se ale rozhodli, že do toho půjdeme. Vnímám velké nebezpečí, že vláda ještě do Vánoc ohlásí přechod do stupně číslo čtyři a to bude znamenat opětovné zavření,“ sdělil jednatel Termálních lázní Velké Losiny Martin Plachý.