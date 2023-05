Nové a dosud nevystavované malby Michala Škody budou od čtvrtka 25. května k vidění v olomoucké Telegraph Gallery. Vernisáž se uskuteční v 18 hodin, expozice s názvem Topografie samoty umělce Michala Škody bude přístupná až do 10. srpna.

Expozice Michala Škody s názvem Topografie samoty v olomoucké Telegraph Gallery | Foto: Telegraph Gallery

Michal Škoda je známý především jako sochař. Velice důležitá je pro něho kresba a médium autorské knihy, dlouhodobě se však věnuje také malbě. Je pro něj typické, že v malbě zkouší různé přístupy a pracuje s různými materiály.

Protentokrát jej svedl klasický formát malby na plátně. Abstraktně a geometricky reflektuje a vizualizuje pojmy, jako jsou vztahy, vymezení a prázdno. V Galerii Telegraph představí díla vzniklá v letech 2020 až 2022.

K základním pilířům Škodovy malířské tvorby patří transformace jednoho typu obrazu do jiného.

„Autor vytváří precizní kompozice, volí klidné formy a barvy, nevyužívá figuraci ani explicitní naraci. Svá plátna nepojmenovává, pouze je čísluje. Díky tomu je možné sledovat, jak se jeho myšlenky materializují a malířské záměry proměňují v čase,“ uvedla kurátorka výstavy Silvia L. Čúzyová s tím, že Škodovy malby na plátně prošly od překvapivé barevnosti ke zdrženlivému geometrickému stylu v černobílé barvě a odstínech šedé.

Komentovaná prohlídka s autorem a kurátorkou Silviou L. Čúzyovou se uskuteční ve čtvrtek 22. června v 18 hodin. Telegraph Gallery je pro veřejnost otevřena od úterý do pátku od 9 do 19 hodin, o víkendech od 10 do 18 hodin.