A právě nejnovější tvorba z let 2022 a 2023 bude součástí nové výstavy v olomoucké Galerii Telegraph. Expozici nazvanou Incscenation doprovází první dílčí monografie Zbyňka Sedleckého v grafickém zpracování Pavla Tichoně. Editorem knihy je kurátor výstavy Petr Vaňous. Telegraph Gallery připravuje také komentovanou prohlídku, její termín bude s předstihem zveřejněn na www.telegraph.cz/galerie. Výstava je přístupná až do 11. května.

Telegraph Gallery je pro veřejnost otevřena od úterý do pátku od 9 do 19 hodin, o víkendech od 10 do 18 hodin.