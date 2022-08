V Telegraph Gallery vznikl pro novou expozici originální a netradiční výstavní prostor, který vytvořil český výtvarník a vizuální umělec Mark Ther. Malby, grafiky, fotografie, sochy a objekty jsou tam rozděleny do osmi sekcí.

Návštěvníci se mohou těšit na díla slavných autorů, například Jana Zrzavého, Františka Kupky, Adrieny Šimotové, Josefa Čapka, Emila Filly, Jindřicha Štyrského, Eduarda Ovčáčka, Stanislava Kolíbala, Karla Malicha nebo Petra Nikla.

Olomoucký Telegraph je mezi top stavbami České ceny za architekturu

„Praktické informace nabídne také komentovaná prohlídka s kurátorem Davidem Vodou, která se uskuteční ve středu 24. srpna v 18 hodin,“ pozval šéfkurátor Telegraph Gallery Mira Macík.

Vstup na výstavu i komentovanou prohlídku je zdarma. Expozice je pro veřejnost přístupná až do 25. září vždy v úterý až pátek od 9 do 19 hodin a o víkendech od 10 do 18 hodin.