O očkování proti Covidu-19 požádali hned první den spuštění registrace věkové skupiny 16+. Od 4. června však stále nic. Řeč je o teenagerech, kteří se sice mezi prvními zaregistrovali do některého z očkovacích center v Olomouckém kraji, ale už dva týdny čekají na to, až dostanou zvací SMS, aby si mohli zarezervovat termín aplikace první dávky.

Očkovací centrum ve Fakultní nemocnici Olomouc | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Podle krajské koordinátorky očkování je příčin více. Do konce června by se měl interval vrátit do normálu.