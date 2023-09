Největší tetovací festival v republice. To je Tattoo Expo Haná, který se koná v sobotu a neděli v pavilonu A Olomoucké Flory. Své umění zde předvádí ke třem stovkám tatérů ze dvanácti zemí. Pro návštěvníky je připraven i bohatý doprovodný program.

Tatoo Expo Haná, Olomouc Flora, 16.-17. 9. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

Na Hanou se sjeli mistři tetovacích jehel již popáté.

"Jedná se o mezinárodní tetovací festival Tattoo Expo Haná. Máme přihlášených 260 tatérů z dvanácti evropských zemí. Přijeli například kluci z Dánska, kolega z Litvy. Hojné zastoupení má Slovensko, Rakousko a Maďarsko," informoval hlavní organizátor unikátní akce Vojtěch Havránek.

Hlavním tématem je tetování. "Máme soutěže v šestnácti kategoriích, které jsou rozvrženy do dvou dnů. Každý den osm. Soutěžit budou i děti, témata jsou různá. Například děti tetují na pomeranče," přiblížil Havránek.

V doprovodném programu si přijdou na své všichni. Vystoupí například mistryně republiky v akrobacii na tyči. "V sobotu večer ukončí první den ohňová show," dodal organizátor.

Tattoo Expo Haná mohou zájemci navštívit v sobotu až do 20 hodiny. V neděli se pro veřejnost otevírá v 10 hodin a mezi 18 a 19 hodinou dojde k vyhlášení BEST OF SHOW – nejlepší tetování Tattoo Expo Haná 2023.

Festival pokračuje v pavilonu A i v neděli, otevřeno tam je od 10 do 18 hodin.

Nedělní program Tattoo Expo Haná, 17. září

7:00 otevřeno pro studia

10:00 otevřeno pro veřejnost

12:00 zahájení dne

14:00 Bílý Kruh Bezpečí – Dražba a tombola pro dobrou věc

15:00 Saveyourself – Kapela

16:00 kategorie OLD TATTOO

17:00 kategorie NEO TRADITIONAL

kategorie TRASH POLKA

kategorie DOTWORK

18:00 kategorie INDIVIDUAL

kategorie BLACK and GRAY

kategorie COLOUR

kategorie REALISTIC

vyhlášení vítězů kategorií

vyhlášení BEST OF THE DAY SUNDAY – nejlepší tetování dne

vyhlášení BEST OF SHOW – nejlepší tetování Tattoo Expo Haná 2023

oficiální ukončení akce