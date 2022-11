Tato krasavice žila na Olomoucku před 31 tisíci lety. Vědci odhalili její tvář

Jak asi vypadala sedmnáctiletá dívka, která žila na území dnešního Olomoucka před 31 tisíci lety? Naprosto unikátní rekonstrukce obličeje mladé ženy z doby kamenné se povedla týmu brazilských a českých vědců.

Unikátní rekonstrukce lebky dívky z doby kamenné, jejíž ostatky byly nalezeny v Mladečských jeskyních. Barevná, složená a subjektivní forenzní aproximace obličeje. | Foto: The Forensic Facial Approach to the Skull Mladeč, se souhlasem Karla Drbala