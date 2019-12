Národnímu dopravci po 10 letech vyprší smlouva a kraj se rozhodl, že v obslužnosti na regionálních tratích bude s tímto partnerem pokračovat.

ČD o několik procent navýšily rozsah dopravy. Od 1. ledna nakonec budou v dopravě objednávané krajem i nadále platit dva tarify: krajský a tarif ČD TR10 se slevami IN25 a IN50. Podle hejtmanství bude pouze na cestujícím, který vyhodnotí jako výhodnější.

„Národní dopravce vypraví v rámci Olomouckého kraje v pracovní dny průměrně 519 osobních a spěšných vlaků, v sobotu 391 a v neděli 387,“ informovala mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

„Od 1. ledna bude Olomoucký kraj zajišťovat veřejnou železniční dopravu na území Zlínského kraje na trati 280 v úseku Hranice na Moravě – Vsetín a na území Jihomoravského kraje na trati 300 v úseku Nezamyslice – Vyškov na Moravě,“ poukázala.

6,3 milionů vlakokilometrů

Regionální vlaky objednané Olomouckým krajem ujedou v roce 2020 přibližně 6,3 milionů vlakokilometrů. „Navýšení rozsahu regionální vlakové dopravy je o přibližně pět procent,“ uvedla mluvčí.

Jízdenky na regionální dopravu bude nově prodávat kraj, na jehož teritoriu bude platit v osobních a spěšných vlacích jízdenka IDSOK, která lidem usnadní přestupy. Od 1. ledna má cestující s jízdním dokladem IDSOK navíc možnost cestovat a přestupovat mezi vybranými rychlíky a expresem, které budou zaintegrovány do IDSOK. Nově bude možné odbavení dle tarifu IDSOK až do stanic Břest a Hulín na území Zlínského kraje.

Nový vzhled vlaků

Další viditelnou novinkou je vzhled vlaků motorové trakce ČD či instalace přepravních háků na jízdní kola v motorových vozech řady 810, díky čemuž bude možný přesun až tří kol ve vozech.

„Všechna vozidla motorové trakce budou v korporátním designu ČD Najbrt s polepy dle požadavku Olomouckého kraje. V souvislosti s vybavením všech vozidel GPS se sledováním pohybu vlaku budou všechny spoje nově i v systému dispečinku KIDSOK,“ informovala Rajnochová.

Od 15. prosince České dráhy zavádí kontaktní i bezkontaktní platbu kartou ve všech vlacích s vlakovým doprovodem.

„Vlakové čety budou průběžně vybaveny mobilními platebními terminály propojenými s přenosnými osobními pokladnami. Tato služba bude k dispozici v místech, kde je signál, aby platba mohla proběhnout,“ upozornila mluvčí.

Novinky u RegioJetu

S novinkou přijíždí na koleje v Olomouckém kraji i RegioJet, druhý největší železniční dopravce v České republice. Tou hlavní bude zahájení provozu vlaků na trase Brno - Kojetín - Přerov - Hranice - Ostrava - Bohumín a zpět.

„RegioJet na této trase od 15. prosince vystřídá České dráhy a bude zde denně provozovat celkem 34 rychlíkových spojů,“ sdělil Deníku mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

„V úseku Nezamyslice - Hranice na Moravě budou v těchto spojích platit jízdenky IDSOK,“ zdůraznil mluvčí.

U vlaků Leo Expresu k zásadním změnám s příchodem nového jízdního řádu nedojde.

"Na základě poptávky byly optimalizovány jízdní časy v jednotlivých zastávkách," sdělil Deníku Emil Sedlařík, tiskový mluvčí Leo Express

"Novinkou je trasa mezi Prahou a Hanušovicemi v Olomouckém kraji, která navazuje na nově spouštěnou závazkovou dopravu na Orlicku," informoval.

Cestující by nemělo zaskočit, že Správa železniční dopravní cesty s platností od jízdního řádu upravila dosavadní číslování tratí železniční sítě.

Změny na jednotlivých tratích v Olomouckém kraji od 15. prosince

Trať 019 Zábřeh na Moravě – Česká Třebová

Regionální vlaky budou nově v objednávce Pardubického kraje. Spoje pojedou bez podstatných změn.

Trať 270 Šumperk – Zábřeh na Moravě – Přerov

V souvislosti s pokračující stavební činností v železničním uzlu Přerov dochází i v roce 2020 k nárůstu jízdní doby u osobních vlaků v úseku Olomouc hl.n. – Přerov o 2 minuty.

V víkendový motorový spěšný vlak Olomouc hl.n. – Jeseník pojede o 1 hodinu později. Tento vlak nově odjede v sobotu a neděli z Olomouce v 7:56, ze Zábřehu na Moravě v 8:32 a do Jeseníku přijede v 9:59

Ranní spěšný vlak ze Šumperka ve 4:49 bude pokračovat z Olomouce do Brna hl.n. jako rychlík R 916 s příjezdem do Brna v 7:43.

V pracovní dny ve 20:56 pojede z Olomouce hl.n. spěšný vlak do Šumperka (příj. ve 21:41), který bude přímým pokračováním rychlíku R 915 z Brna hl.n. (odj. V 19:18)

Trať 271 Přerov – Hranice na Moravě – Bohumín

Osobní vlaky v úseku Přerov – Hranice na Moravě budou i nadále zajišťovat přestupní vazbu v Přerově na a od vlaků linky R 8 Bohumín – Brno v obou směrech. Jinak bez podstatných změn.

Trať 290 Olomouc – Uničov – Šumperk

Zrychlené osobní vlaky s odjezdy z Olomouce hl.n. ve 13:58, 14:54, 15:54 a 16:54 nově zastaví na zastávce Hlušovice. I v roce 2020 bude probíhat rozsáhlá stavební činnost v rámci modernizace a elektrifikace celé trati. V této souvislosti bude především v úseku mezi Olomoucí a Uničovem zaváděná náhradní autobusová doprava.

Trať 292 Šumperk – Jeseník – Mikulovice

Spěšný vlak s odjezdem ze Zábřehu na Moravě v 7:31 nově pojede v sobotu a neděli v klasické soupravě.

Víkendový motorový spěšný vlak Olomouc hl.n. – Jeseník pojede o 1 hodinu později. Tento vlak nově odjede v sobotu a neděli z Olomouce v 7:56, ze Zábřehu na Moravě v 8:32 a do Jeseníku přijede v 9:59.

Večerní víkendový spěšný vlak z Jeseníku v 18:46 do Zábřehu na Moravě pojede v alternativních trasách. V sobotu vlak zamíří do Bludova na přípoj k osobnímu vlaku do Šumperka a Koutů nad Desnou a dále bude pokračovat do Zábřeha na Moravě na přípoj k osobnímu vlaku do Olomouce a k „Valašskému expresu“ do Prahy. V neděli vlak pojede přímo do stanice Zábřeh na Moravě na přípoj k rychlíku do Olomouce a Brna a k „Valašskému expresu“ do Prahy.

S ohledem na minimální využití dopoledních sezónních víkendových spojů Jesenik – Ostružná a zpět budou oba spoje zrušeny.

Trať 310 Olomouc – Moravský Beroun

Osobní vlak do Krnova s odjezdem z Olomouce v 9:01 a v opačném směru s příjezdem do Olomouce ve 12:55 nepojede a bude nahrazen rychlíkem relace Olomouc – Ostrava střed a opačně. Jinak bez podstatných změn.

Trať 330 Přerov – Břeclav

Regionální spoje budou nově v objednávce Zlínského kraje.

Zdroj: ČD

Od 1. ledna budou do IDSOK zaintegrovány následující dálkové linky Českých drah

linka Ex2 v úseku Zábřeh na Moravě – Hranice na Moravě,

linka R 12 v úseku Šumperk – Nezamyslice,

linka R 13 v úseku Olomouc hl.n. – Hulín (Zlínský kraj),

linka R 18 v úseku Olomouc hl.n. – Hulín (Zlínský kraj),

linka R 27 v úseku Olomouc hl.n. – Moravský Beroun,

vlaky R 640 a R 641 v úseku Olomouc hl.n. – Hranice na Moravě,

vlaky Ex 524 a Ex 525 Přerovský Zubr v úseku Přerov – Zábřeh na Moravě.

Zdroj: ČD

Slevy ČD budou platit dál

V železniční dopravě objednávané Olomouckým krajem budou i po Novém roce platit dva tarify. Bude to krajský tarif IDSOK a tarif Českých drah TR10 se slevami IN25 a IN50. Olomoucký kraj je nakonec bude uznávat. Cestující si bude moci vybrat, který tarif je pro něj výhodnější. Z tohoto pohledu nedojde od 1. ledna 2020 v přepravě na železnici k žádné změně. Od 1. ledna má cestující s jízdním dokladem IDSOK navíc možnost cestovat a přestupovat mezi vybranými rychlíky a expresem.

Od 1. ledna 2020 přistupuje Olomoucký kraj k rozšíření bezplatné přepravy pro Seniory 65+ v rámci zóny 71-Olomouc.

Hulín Od 15. prosince bude železniční stanice Hulín (i žst. Břest) zapojena do Integrovaného dopravního systému Olomoucké kraje (IDSOK). Týká se to osobních příp. spěšných vlaků Českých drah směřujících z Hulína k Přerovu, resp. přes Břest do Olomouckého kraje. Od 1. ledna se zapojení týká navíc i rychlíků ČD zapojených do IDSOK. Jízdenku IDSOK si cestující může běžně zakoupit na přepážce ČD ve stanici Hulín, pokud cílové místo leží mimo železniční spojení, nahlašuje cestující výdejci čísla tarifních zón pro takovou cestu. Cestujícímu nastupujícímu ve stanici Břest vydá jízdenku IDSOK průvodčí. Příklad: obyčejná jízdenka IDSOK z Hulína do Přerova platí od okamžiku vydání 70 minut, pro tarifní zóny č. 211, 57, 51, takže po tuto dobu lze v zóně 51 – Přerov přestupovat na linky MHD, případně na autobusové linky příměstské zastavující na zastávkách uvnitř zóny 51. Zdroj: KIDSOK

Stadler České dráhy pořídily do provozu v Olomouckém kraji 12 zánovních klimatizovaných jednotek německého výrobce Stadler Pankow. Podle původních plánů měly vyjet po změně jízdního řádu, avšak dopravci se nepodařilo zajistit firmu, která by do konce letošního roku provedla potřebnou modernizaci. S částečným uvedením do provozu počítají ČD v průběhu platnosti jízdního řádu 2019/2020. Část vozidel připraví vlastními silami.

Knižní jízdní řád Cestující se ani po letošním 15. prosinci nebudou muset obejít bez knižního jízdního řádu. Společnost Avizer Z, která je vydavatelem deníku Zdopravy.cz, se rozhodla zacelit vzniklou mezeru na trhu a vydat knižní jízdní řád vlastním nákladem. Server upozornil, že je to poprvé od 2. světové války, kdy se vydání knižního jízdního řádu ujala soukromá společnost; jízdní řád bude volně prodejný na řadě míst.