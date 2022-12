Lidem na Ukrajině by v současné situaci, kdy jim život ztrpčují neustálé výpadky elektřiny a nefunkční zdroje tepla, měla nejefektivněji pomoci právě mobilní kamna na propan-butan. „Neváhal jsem a hned jsem začal hledat dodavatele a jednat s nimi. Je možné, že už během několika dnů vypravíme celý kamion kamen a plynových lahví,“ sdělil ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt.

Na Ukrajinu by podle něj mohlo brzy zamířit na pět stovek mobilních kamen a stejné množství plynových lahví. Díky vstřícnosti dodavatele se první zásilku podařilo pořídit za 1,4 milionu korun.

Část prostředků potřebných na nákup je již zajištěna, další ACHO shromažďuje formou veřejné sbírky. Libovolnou částkou je už možné přispět na účet číslo 4030207/0100.

„Prosíme veřejnost o podporu a věříme, že stejně jako u generátorů se nám podaří pomoc zafinancovat. Mobilní propan-butanová kamna zabezpečí nouzové vytápění tam, kde lidé nemají jinou možnost. Nejde jen o byty, ale také o nouzové prostory, kde se soustřeďují matky s dětmi, senioři, nemocní či lidé s postižením. Podobně jako to známe od nás, tak i na Ukrajině se používají opakovaně naplnitelné plynové lahve,“ vysvětlil Václav Keprt s tím, že propan-butan je tam zatím dostupný.

První generátory, které lidé ve veřejné sbírce darovali, již na Ukrajinu odjely a další budou následovat. Do konce roku by tam mohlo dorazit nejméně 250 kusů a další budou dodány v lednu.

Ve čtvrtek odjel kamion naplněný podle aktuálních potřeb Charity Ternopil. Zásilka obsahovala zejména nemocniční postele, matrace, oblečení, deky, ložní prádlo, zdravotnický materiál, hygienické potřeby, pleny, hračky a elektrocentrály.

Další dva kamiony s mobilními kamny, plynovými lahvemi a generátory plánuje ACHO vypravit v příštím týdnu do Charity Kolomyja. Ta pak pomoc rozdělí do míst, kde se shromažďují skupiny seniorů, matky s dětmi, nemocní a také do středisek, kam si lidé chodí ohřát uvařit, vyprat nebo dobít mobilní telefony.