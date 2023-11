Svítící „ledové“ sochy plameňáků, zelená postavička „Slizounek“ z filmu Krotitelé duchů, obří ruské kolo, více než třímetrový jeřáb, inteligentní roboti a spousta modelů na dálkové ovládání. To vše z milionů barevných kostek stavebnice LEGO bude v sobotu a neděli 18. a 19. listopadu k vidění na výstavišti Flora. Po roce tam opět proběhne akce s názvem Svět kostek Olomouc.

Malí i velcí milovníci stavebnice LEGO se opět dočkali a o víkendu mohou vyrazit na mezinárodní výstavu Svět kostek. Pořadatelé slibují spoustu unikátních modelů, které je možné z barevných plastových kostiček sestavit.

„Ode mě tam bude například ´Slizounek´ známý z filmu Krotitelé duchů. Postavil jsem jej v životní velikosti, dělal jsem na tom asi čtyři měsíce, protože byl extrémně složitý. Vystavuji rovněž tři ´ledové´ sochy v podobě svítících plameňáků a nové ruské kolo. Spousta krásných věcí přijede z různých koutů tuzemska i zahraničí. Výstavy se zúčastní také soutěžící ze zábavné televizní show Lego Masters,“ pozval Tomáš Kašpařík, zakladatel Světa kostek Olomouc.

Kromě stavitelů z České republiky pořadatelé z olomouckého výstaviště Flora očekávají účastníky ze Slovenska, Německa, Polska, Rakouska a Německa. Ti návštěvníkům předvedou stovky unikátních staveb a modelů, například obří kolejiště nebo více než tři metry vysoký model jeřábu.

K vidění budou také známé historické stavby, rozhledny, hrady, kláštery a kostely postavené ze stavebnice LEGO. Milovníci dopravních prostředků a techniky si prohlédnou auta, vláčky, letadla, rakety, vesmírně lodě, zemědělskou i lesnickou techniku. Nebudou chybět ani známé filmové postavy, svítící a fantasy modely, zvířátka, mozaiky či květiny.

Řada exponátů bude interaktivních, například horské dráhy, balanční bludiště, RC modely a připraveny budou také ukázky expedičních a trialových speciálů a ukázkové jízdy v terénu. Návštěvníci si mohou stavebnice i speciální dílky a figurky na místě koupit, v prodeji bude také LEGO bižuterie. Pořadatelé připraví herní stanoviště s různou zábavou, hromady kostek na hraní, odpočinkovou zónu s kinem a občerstvení s posezením.

Z historie výstavy Svět kostek

- jedná se o víkendovou interaktivní výstavu LEGO modelů

- výstava vznikla na podzim 2015

- od prvního ročníku na jaře 2016 přerostla z několika školních tříd v největší LEGO akci v České republice

- na podzim 2022 akci na výstavišti Flora v Olomouci během víkendu navštívilo téměř 22 tisíc malých a velkých milovníků stavebnice LEGO



Svět kostek Olomouc

- výstaviště Flora Olomouc

- sobota 18. a neděle 19. listopadu

- sobota od 9 do 18 hodin

- neděle od 9 do 17 hodin

Vstupné

zvýhodněné online vstupné

- plnoplátci 150 korun

- děti od 3 do 15 let 100 korun

- děti do 3 let zdarma

- rodinné (2 dospělí a 2 dětí 380 korun)

- senioři od 65 let 130 korun

- ZTP/ZTP/P 130 korun

vstupné na místě

- plnoplátci 180 korun

- děti od 3 do 15 let 120 korun

- rodinné (2 dospělí + 2 děti) 430 korun

- senioři nad 65 let 150 korun

- ZTP/ZTPP 150 korun

- doprovod ZTP/P zdarma

Parkování

- pro návštěvníky výstavy Svět kostek 2023 je zdarma u Galerie Šantovka na ploše P6