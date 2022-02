První uvažuje s malým proskleným bistrem, ve kterém by si kolemjdoucí mohli koupit pokrmy z japonské restaurace umístěné v nejvyšším patře. Druhá varianta je bez bistra, pouze se vstupem do výtahu, který hosty doveze do restaurace.

Pozitivní ohlas

Záměr na rekonstrukci objektu bývalé Jednoty již měli architekti možnost představit členům městské Komise pro architekturu a územní rozvoj.

„Troufnu si říct, že navržené řešení vyvolalo jednoznačně pozitivní ohlas. Tato odborná komise záměr podpořila, a to včetně výstavby přízemního bistra ve Švédské ulici. Bistro by vzniklo na půdorysu historického domu, které byl zbourán před výstavbou Jednoty v sedmdesátých letech minulého století,“ sdělil olomoucký architekt Miroslav Pospíšil, který je autorem projektu na proměnu Jednoty.

Hlavním důvodem pro podporu nového bistra podle něj bylo to, že se jedná o takzvaně městotvorný počin, který povede ke kultivaci celé ulice.

„Z podnětu komise pro architekturu jsme plochu piazzetty ve Švédské ulici doplnili o vzrostlejší strom, který bude akcentním prvkem místa. Kolem stromu je navržena předzahrádka sousední restaurace s umístěním zahradního nábytku přímo na terénu,“ popsal architekt.

Zároveň však zdůraznil, že pro nový provoz Jednoty není vybudování bistra nutné, stejně tak jako obnova přilehlých veřejných ploch. „Pokud se však podaří najít pro tyto záměry podporu, je investor připraven uvedené části zahrnout do svého investičního plánu,“ dodal Miroslav Pospíšil.

Přestavba Jednoty

Zchátralá budova bývalé Jednoty na třídě Svobody v Olomouci se má změnit na moderní polyfunkční dům. V přízemí zůstane zachována současná prodejna potravin, ve druhém podlaží se počítá s vysokoškolskými kolejemi a ve třetím až sedmém podlaží jsou navrženy jedno a dvoupokojové nájemní byty s vyšším standardem vybavení.

V nejvyšším patře vznikne japonská restaurace. Fasádu doplní balkony, jejichž součástí budou stromy, zelené budou také střechy budovy.

Bydlení pro vysokoškoláky nabídne kromě jednotlivých pokojů také kuchyňky, prádelnu, studovnu či fitcentrum. Ve třetím až sedmém patře vzniknou nadstandardní nájemní byty pro mladou generaci. V osmém patře bude fungovat japonská restaurace s příjemnou terasou, jejíž součástí bude také vzrostlá zeleň.

Budova bude mít v úrovni druhého a nejvyššího podlaží zelenou střechu. V domě by mohlo bydlet přibližně 150 až 170 nájemníků. S úpravami se předběžně počítá také v Divadelní a Švédské ulici i na třídě Svobody, kde by z trávníků mohly zmizet dvě rozměrné „krabice“ stávající vzduchotechniky.

