Zástupkyně svazu předaly nemocnici částku 63 tisíc korun a také 200 kusů plátěných roušek.

„Roušky jsou od naší rodiny. V dnešní době je to to nejmenší, co můžeme udělat. Přejeme hodně štěstí a hlavně pevné zdraví veškerému personálu olomoucké fakultní nemocnice,“ uvedla při předání daru zástupkyně svazu Bich Hoa Phamová.