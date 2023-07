Turistická sezona je v plném proudu a na Svatém Kopečku začalo město testovat nový parkovací systém.

Na Svatém Kopečku se testuje nový parkovací systém. Chybějící kapacitu to neřeší. | Video: Tauberová Daniela

Informace, kolik je na kterých parkovacích plochách volných míst, ještě na nově instalovaných digitálních cedulích vidět nejsou.

V provozu zatím nejsou ani platební automaty v Radíkovské ulici. Zde se totiž nově počítá se čtyřicetikorunovou hodinovou sazbou.

Na Svatém Kopečku začalo postupné testování jednotlivých částí nového parkovacího systému olomoucké zoo. Město za něj zaplatilo 15 milionů korun.

Farmáři v Olomouci otevřeli sámošku s čerstvou zeleninou. Platí se do kasičky

Čtrnáct cedulí, první v Samotiškách

Kromě automatických závor s kamerami a platebních terminálů u parkovacích ploch zahrnuje digitální cedule monitorující obsazenost parkovišť. Data vyhodnocuje dispečer v zoo.

Cedulí bylo instalováno celkem 14. První najdou řidiči už před kruhovým objezdem v Samotiškách. Poskytne údaj o tom, zda je nahoře na Kopečku volno, nebo ne. Panel na příjezdu do Svatého Kopečku pak obsahuje data o jednotlivých parkovacích plochách.

Nával u vody. Takto si lidé užívají tropy na Nákle

„Řidiči tak budou mít díky modernímu systému snadno k dispozici informace, kolik je na kterých parkovištích volných míst. Návštěvníci zoologické zahrady tedy nebudou muset složitě hledat, kde zaparkují, otáčet se a bránit tím plynulosti provozu,“ sdělil investiční náměstek olomouckého primátora Miloslav Tichý.

Cedule ani v polovině července zprovozněny nebyly. Do konce měsíce by však měly potřebná data ukazovat.

40 Kč/hod na silnici u lesa

Parkovací systém zahrnuje celkem pět ploch. Nově se počítá i se zpoplatněním stání podél komunikace vedoucí do Radíkova, a to v režimu 40 korun za hodinu.

Zpoplatní se i parkování v Radíkovské ulici, automaty jsou již naisntaloványZdroj: Deník/Daniela Tauberová

Platební terminály umístěné u cesty v Radíkovské ulici zatím nejsou v provozu.

Na parkovištích u zoologické zahrady a Fojtství činí denní sazba u osobního auta 100 korun, mimo sezonu pak 60. Prvních 15 minut je zde zdarma.

Řešení: záchytné parkoviště nebo dům

Moderní parkovací a navigační systém sice pomůže v organizaci dopravy hlavně o víkendech a svátcích, kdy za příznivého počasí míří do zoo tisíce lidí, ale neřeší nedostatek parkovacích míst na Svatém Kopečku. Bezvýsledně se jím zabývalo už několik politických reprezentací.

„Pomohlo by záchytné parkoviště a kyvadlová doprava. Nebo výstavba parkovacího domu v blízkosti zoologické zahrady,“ uvedl náměstek primátora Tichý. „Hledáme kapacity, je snaha to vyřešit, ale není to z majetkoprávního hlediska jednoduchá záležitost,“ poukázal.

Jen hotově? V Olomouci lze platit kartou i za makrelu na hřišti

Linka 111 se nevrátí

Komise městské části volala alespoň po znovuzavedení posilové autobusové linky a větší propagaci využívání MHD při přesunu lidí do zoo. Neuspěla.

„Se znovuobnovením zavedení autobusového posilového vozu 111 se do budoucna nepočítá. Sčítače ve vozech ukázaly jejich nevytíženost a následné ekonomické ztráty,“ vysvětlila mluvčí zoo Iveta Gronská.

„Posílila se ale standardní zastávková linka č. 11. V případě exponovaných dnů reagují řidiči na dispečink, který následně posílá mimořádné posilové vozy,“ dodala.

Na Sv. Kopečku vznikne nová zahrada, s terasou i kavárnou. Takto má vypadat