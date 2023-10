Ve stejném režimu funguje na opačném konci Kopečka parkoviště U Macků. I tady si stěžují, že sazba a provozní doba jsou přemrštěné.

„Mám dnes v práci volno a vyrazil jsem se psem na procházku do lesa. Nevěděl jsem, že to tady zpoplatnili. A nevěřím svým očím, že chtějí čtyřicet korun za hodinu. Z jakého důvodu? Tady na okraji města. No nic, popojedu do Radíkova, kde je parkoviště. Tam snad bude zadarmo,“ kroutil hlavou zhruba čtyřicátník z Olomouce, který ve středu dopoledne vyrazil na výlet do zeleně na okraji vyhledávaného výletního místa.

Nový parkovací systém na Kopečku zahrnuje celkem pět parkovacích ploch. Zatímco na největších, u zoo, u Fojtství a U Ovčačky, zaplatí motoristé za celodenní parkování 100 korun (od listopadu do února 60, prvních 15 minut je zdarma), u dvou parkovišť ležících na okraji "obce" byl zvolen odlišný režim. A stanovena hodinová sazba. V době od 7 do 20 hodin (pondělí až neděle) zde řidič vydá z peněženky 40 korun za hodinu.



„Způsobuje to jenom komplikace. Platí se jako v centru, ale nemám možnost získat dlouhodobou kartu. Vyřeším to zatím tak, že upravím terén tady vedle u cesty a velké auto nechám tam,“ popisoval například hostinský Martin Macek.

„Dobře, já to nějak vyřeším, ale co zaměstnanci, co hosté, které nám to odrazuje? Je to nesmysl. Dva tarify by na Kopečku měly zůstat zachovány, nelze chtít stovku po lidech, co přijedou do kostela, ale čtyřicet korun za hodinu, to je opravdu přehnané,“ dodal.

Předseda KMČ potvrdil, že od počátku testování eviduje podněty.

„V průběhu zkušebního provozu byly zjištěny některé nedostatky. Ty se postupně odstraňovaly. Zaznamenali jsme stížnosti