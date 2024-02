Proti umístění služby v této části Olomouce vloni vznikly dvě petice . Místní poukazují na to, že na Svatý Kopeček nepatří, protože by zde narostla zátěž vzhledem k již existujícím zařízením.

„Po obdržení doplňujících informací a dokumentů budeme přistupovat k vyhodnocení podnětu a jeho relevance,“ dodal s tím, že kdy tedy dojde k nějakému posunu, zatím nelze přesně odhadnout.

Desítka vězňů

Na Svatém Kopečku by v upravených prostorách v areálu ALSOL mělo být 10 až 12 propuštěných vězňů. Během ročního pobytu by s pomocí spolku měli být připraveni znovu se postavit na vlastní nohy.

„Aktuálně máme tři a zítra bychom měli přijímat dalšího klienta. Obracejí se na nás zájemci z celé České republiky,“ sdělil v pondělí Olomouckému deníku předseda křesťanského spolku Druhá míle Milan Vašek.

Odpor proti areálu pro bývalé vězně na Kopečku sílí, petici podepisují i v okolí

K podnětu k přezkoumání registrace uvedl, že spolek splnil všechny podmínky.

„Jsme centrum sociální rehabilitace, kde lidé nabývají zpět svých dovedností, pomáháme jim při návratu do běžného života. Stavíme to na pracovních kompetencích klientů, chceme, aby si v co nejkratším čase našli zaměstnání, stabilizovali si svoji situaci a mohli vykročit do svého nového života,“ vysvětloval Vašek.

U jednotlivých adeptů podle něj probíhá sociální šetření, zda spadají do okruhu osob, které lze přijmout.

„Přijímáme pouze lehčí případy, životní přešlapy,“ uvedl k trestní minulosti klientů.

Ostudy Olomouce, 3. díl: Tržnice. Majitel budovu nabídl městu. Co se chystá?

Den otevřených dveří

Spolek chce uspořádat besedu s veřejností, která by se měla uskutečnit za přítomnosti zástupců arcibiskupství a Arcibiskupských lesů a statků v sále farnosti na Svatém Kopečku.

Ještě před tím, pravděpodobně v sobotu 2. března, bude Den otevřených dveří.

„Chceme, aby si veřejnost prohlédla centrum a viděla, v jakých podmínkách klienti žijí a jak vypadá práce s nimi. Mohou se případně zeptat i klientů, pokud ti budou mít zájem, jsou to svobodní lidé,“ dodal předseda Druhé míle.