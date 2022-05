„Bezvadná akce. Mohla by to být tradice. Moc si to užíváme. I přes to bláto na břehu, naštěstí pršet přestalo právě včas,“ ocenila premiéru zhruba čtyřicátnice.

Její děti si odnášely domů dárek v podobě portrétu od profesionálního karikaturisty, na kterého se na Svatojánu stála fronta. Stejně tak na voňavý trdelník za pár korun.

Most svatého Jana Nepomuckého v Litovli je jedním z nejstarších dochovaných mostů v České republice - po Karlově mostě v Praze a mostě v Písku třetím nejstarším funkčním mostem v zemi. Na Moravě pak nejstarším.

Během středeční oslavy unikátu, na který auta během akce nesměla, se mohli lidé dozvědět zajímavosti o památce staré 430 let přímo od litovelského kronikáře.