„Provoz narostl o 30 až 50 procent, ve špičce je to hodně znát. Ale nemyslím si, že by auta mohla nějak ohrozit stav mostu, nejsem však odborník. Asi před třemi týdny tady byli nějací experti a most si prohlíželi,“ popisovala Deníku pracovnice prodejny, která stojí hned vedle kamenného mostu.

Podle vedení města jsou obavy o most svatého Jana Nepomuckého z roku 1592, který je po Karlově mostě v Praze a mostě v Písku třetím nejstarším funkčním mostem v České republice, přehnané.

„Obávali jsme se, že to může být značná zátěž, ale nic takového se nekonalo. Tím, že se provoz rozdělil a jezdí se přes Pavlínku, a osobní doprava zároveň přes Svatoján, není nárůst dopravy znepokojující,“ reagoval starosta Litovle Viktor Kohout.

Chystá se oprava

Větší těžkosti než provoz samotný podle starosty a místních způsobuje nedodržování jednosměrky.

„Zatímco před uzavírkou Dukelské, za normálního provozu, jsme napočítali dvě auta v protisměru za týden, teď je jich deset za den. Nejen osobní. Minulý týden vjela na most v protisměru velká cisterna. Policie to hlídá, hlavně u Kysucké, ale nemůže tady být pořád,“ popisovala pracovnice prodejny.

Město skutečně plánuje opravy jedné z nejkrásnějších staveb v Litovli, která prošla rekonstrukcí po záplavách v roce 1997. Důvodem však nejsou následky automobilového provozu. Na stole už je projekt.

„Zatéká do mostu. Byly zjištěny technologické nedostatky. Musíme vyřešit odvodnění, nutné bude rozebrat některé prvky,“ popisoval problémy starosta.

Kamenný most dlouhý 55 metrů stojící na šesti pilířích je v majetku města, které aktuálně nemá zdroje na opravu. Náklady podle předběžných odhadů půjdou minimálně do nižších jednotek milionů korun.

„Kdy se pustíme do Svatojánu, to nyní těžko odhadovat. V nejbližších letech. Rozhodně se však nejedná o havarijní stav! V tom je naopak most na Palackého ulici, který vlivem současného provozu dostal zabrat. Zřejmě bude muset dostat přednost před Svatojánem,“ dodal starosta.

Auta se brzy vrátí na Dukelskou

Centru, tedy i Svatojánu a ulici Pavlínka, by se mělo ulevit od dopravní zátěže na konci příštího týdne, kdy by stavbaři měli dokončit 2b fázi úplné uzavírky krajské silnice II/449, a auta se vrátí na Dukelskou ulici.

„Pokračovat se bude na silnici od pivovarské vlečky po Billu, ale otázkou je, jak to bude s mostem u Billy, kde se vyskytly komplikace. Pokud se most dělat nebude, tak koncem září by mohla být hotová silnice a budeme jezdit normálně. Na jaře by se s rekonstrukcí pokračovalo dál,“ uvedl starosta Kohout.

Na příští rok je v plánu III. etapa rozsáhlé rekonstrukce, která zahrnuje úsek od Unčovic po železniční vlečku do litovelského pivovaru, včetně frekventovaného kruhového objezdu v ulici Olomoucká.

Do rekonstrukce průtahu Litovle, po kterém denně projede až 10 tisíc aut, investuje Olomoucký kraj téměř 100 milionů korun a město Litovel 10 milionů.