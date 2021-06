Olomoucká muzejní noc se letos kvůli koronaviru přesunula z května na pátek 18. června, kdy se rozběhnout také tradiční Svátky města.

„Největším lákadlem Svátků města bezesporu bude Lunalón, obří světelný model Měsíce ve Smetanových sadech,“ pozvala k návštěvě světelné instalace s hudebním doprovodem náměstkyně pro kulturu, cestovní ruch a sport Markéta Záleská.

Ve Smetanových sadech bude probíhat druhý ročník festivalu Oživ centrum II, který nabídne aktivity pro děti, přehlídku volnočasových kroužků i táborů, koutek se zvířátky nebo design market.

V sobotu bude pro veřejnost zpřístupněna opravená radniční věž s novou expozicí o historii věže a lidé si tak po tříleté přestávce mohou prohlédnout město z výšky.

"Bude to úchvatné"

Tradiční průvod ke cti svaté Pavlíny se letos neuskuteční, ostatky však budou vystaveny od pátku od 18 hodin v kostele svatého Mořice. Program oslav bude probíhat nejen na Horním náměstí, ale i mimo něj.

„Tentokrát budou moci lidé procházet městem a zastavit se na mnoha místech, podle toho, co je právě zaujme. K městu se připojilo přes třicet subjektů, které se společně s námi postarají o sobotní zábavu v rámci celého historického centra,“ vysvětlil primátor Miroslav Žbánek.

Kromě Horního a Dolního náměstí se Olomoučané mohou pobavit také na nádvoří univerzitní Zbrojnice nebo do Smetanových sadů.

„Program v parcích by si lidé určitě neměli nechat ujít. Kromě koncertů orchestru Moravského divadla v altánku si totiž budeme moci ve Smetanových sadech prohlédnout i již zmíněný desetimetrový Lunalón nebo třeba barevnou hrající fontánu. Bude to úchvatné,“ pozval veřejnost vedoucí oddělení kultury Radim Schubert.

Z Letňáku na Zbrojnici

Společně s Univerzitou Palackého, Letním kinem a dalšími pořadateli proběhne akce Z Letňáku na Zbrojnici a zpět.

Na trase Letní kino, Pekární ulice, třída 1. máje, Wurmova, Biskupské náměstí a Zbrojnice přinese koncerty i filmy pod širým nebem, stánky, výstavy a půjčovnu deskových her či sportovního vybavení.

„Nedaleko Zbrojnice pak lidé mohou navštívit otevřené parkánové zahrady,“ dodala Markéta Záleská.

V areálu Korunní pevnůstky budou probíhat divadelní představení v rámci festivalu Červen naživo.

V 10 hodin je na programu pohádka pro děti, v 19 hodin bláznivá letní komedie Po stopách sněžného muže.

Na Dolním náměstí se od 10 do 17 hodin uskuteční Flerjarmark a od 9 do 18 hodin také knižní a antikvariátní trhy.

Fort i zábava na Lazcích

Do Svátků města se zapojí rovněž Fort na Nové Ulici, kde budou od 10 do 17 hodin na programu prohlídky fortu a vojenské techniky.

A přidá se také centrum Sluňákov, ve stejnou dobu tam pořádají Ovčí den plný aktivit pro rodiny. Nebude chybět divadelní představení pro děti, procházky s pastevcem, ražba keltských mincí nebo pečení chleba ve středověké peci.

Lanové centrum na Lazcích nabídne od 17 do 20 hodin dětskou zónu, piknik, koncert a opékání špekáčků.

SVÁTKY MĚSTA OLOMOUCE 2021 - PODROBNÝ PROGRAM

Vyznání růžím

V areálu rozária bude v pátek ve 14 hodin zahájena výstava a festival Vyznání růžím, která je největší akcí svého druhu v České republice. Na ploše tří hektarů návštěvníci uvidí více než tři tisícovky růžových keřů. Výstava tentokrát bude věnována aktuálním romantickým trendům.

„Mezi hlavní body programu patří atraktivní floristické show, při kterých profesionální floristé nechají návštěvníky nahlédnout do tajemství svého řemesla. Jejich vystoupení budou v pátek, sobotu i neděli zaměřená právě na romantické kytice. Na Vyznání růžím dorazí mistryně svého oboru floristky Klára Franc Vavříková a Viola Zeithamlová a také známý florista Tamás Vígh,“ uvedla ředitelka výstaviště Flora Eva Fuglíčková.

Budoucí nevěsty mohou v olomouckém rozáriu načerpat inspiraci díky ukázkám svatebního designu, součástí expozice bude také slavnostně nazdobený automobil.

Pro děti pořadatelé připraví zajímavé dílničky a workshopy, pánové mohou využít služeb olomouckého barber shopu.

Na programu jsou také komentované prohlídky rozária, proběhnou v pátek v 15 a 16.45 hodin, v sobotu v 9.30 a 12 hodin a v neděli v 10 a 12.30 hodin. V pátek bude rozárium otevřeno od 14 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 19 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin, vstup je zdarma.