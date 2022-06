Procesí vyšlo od radnice a ostatky olomoucké patronky doprovodily do chrámu svatého Mořice stovky lidí. „Je to moc krásná tradice,“ hodnotila zhruba sedmdesátiletá Olomoučanka, když se u Moravského divadla řadila do nekončícího průvodu. „Měla jít i vnučka, ale dala přednost zahradní párty. Přichází o hodně,“ usmála se.