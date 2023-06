Olomouc slaví. Městem šel průvod, tisíce lidí tleskaly koncertu na náměstí

Svátky města Olomouce a souběžná Noc kostelů zaplnily v pátek večer centrum Olomouce. Davy lidí korzovaly mezi otevřenými chrámy, kláštery, kaplemi a dalšími památkami, tisíce diváků se pak sešly na Horním náměstí na open-air koncertu Moravského divadla a Komorního sboru Lenky Dohnalové-Mlynářové. Na něm zazněly hity ze světových muzikálů a nadšené publikum odměnilo hudebníky dlouhým potleskem. Ještě před vystoupením prošel z Horního náměstí do kostela sv. Mořice průvod ke cti patronky města sv. Pavlíny, poté mořický chrám rozeznělo Requiem For Peace In Ukraine v podání Moravské filharmonie a sborů Svátků písní Olomouc.

Svátky města Olomouce, 2. června 2023. Průvod ke cti sv. Pavlíny a open-air koncert Moravského divadla | Foto: Petr Pelíšek/Deník