Olomouc jde slavit, průvodem i velkým koncertem na náměstí. Tady je PROGRAM

Ve velkém stylu a s nabitým programem proběhnou v pátek 2. a sobotu 3. června Svátky města Olomouce. V jednom roce se totiž sešla tři významná výročí – 400 let patronátu svatého Pavlíny, 450 let od založení Univerzity Palackého a 300 let od vysvěcení mariánského sloupu na Dolním náměstí. Slavit se bude například pátečním historickým průvodem, muzikálovým open-air koncertem na Horním náměstí nebo beneficí v kostele svatého Mořice.

Olomouc-Svátky města 2023-představení programu | Video: Vránová Magda