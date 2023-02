Začátkem loňského roku se začala poohlížet po zajímavém místě, kde by mohla snoubencům nabídnout svatební obřady uprostřed přírody. Našla jej kousek od Šternberka.

„Na internetu jsem našla inzerát na pronájem stodoly v Babicích a hned jsem na něj zareagovala. Když jsem do stodoly poprvé vešla, byla jsem nadšená, protože to bylo přesně to, co jsme hledali. Paní majitelka byla vstřícná a umožnila nám provést úpravy, které jsme potřebovali. Museli jsme objekt vyklidit, udělat novou elektřinu a vybudovat potřebné zázemí,“ popsala svatební koordinátorka.

Originální zmrzlinárna: manželé na Olomoucku opravili starou váhu u cesty

Do zvelebování stodoly se pustila s rodinou svého společníka Davida ještě během zimních měsíců. Společně tam trávili každou volnou chvíli a upravovali kamennou stavbu podle svých představ.

„V lednu jsem se byla ve stodole poprvé podívat a už v polovině května měla proběhnout první svatba. Pracovali jsme po nocích a ještě v den svatby jsme s vrtačkou v ruce dodělávali poslední úpravy. Naštěstí jsme všechno včas stihli a svatebčané byli spokojeni,“ vzpomněla s úsměvem Dagmar Kružíková.

Postele pro svatebčany

Svatební obřady probíhají od května do října na zahradě, v přízemí stodoly je hostina a kdo si během náročného dne potřebuje odpočinout, může využít třeba pohodlnou hamaku v ovocném sadu.

„V patře stodoly jsem vymyslela postele pro svatebčany, kteří už jsou unavení natolik, že se jim nechce uprostřed noci jet domů. Vyspí se nahoře a ráno si ještě mohou dole dát snídani. Kdo chce, tomu stodolu jen pronajmeme a kdo má zájem o svatbu na klíč, tomu ji zorganizujeme přesně podle představ,“ popsala Dagmar Kružíková.

Barokní sýpku u Olomouce měli zbourat. Nadšenci z ní udělali tento skvost

Jóga i fotografování

Stará kamenná stavba tak ožila nejen svatbami, ale i akcemi pro širokou veřejnost. Loni tam proběhl relaxační víkend s jógou, den otevřených dveří nebo Halloween pro děti.

Letos se chystá například pohádková cesta nebo třeba jarní fotografování dětí s mláďaty domácích zvířat.

„Snažíme se ke všemu, co děláme, přistupovat s ohledem na přírodu. Kvůli jedné svatbě není nutné objednávat spoustu dekorací a doplňků z Číny, ale mnohem lepším řešením je využít kvalitní porcelán, skleničky nebo třeba vázy, které mají svoje kouzlo a pamatují třeba desítky let. Rádi svatebčanům půjčíme, co potřebují, aby nemuseli kvůli jednomu dni všechno nakupovat,“ vysvětlila svatební koordinátorka.

Čistí tenisky v Olomouci. Byla to trefa! Glanc vrátil i botám Přemka Forejta

Políčko s květinami

Do budoucna by kromě stodoly ráda využila také přilehlé políčko, kde by měly růst luční květiny a letničky.

„Svatebčané by se mohli uprostřed květin fotografovat a využít je také k výzdobě slavnostních tabulí. U stodoly máme starý ovocný sad s několika desítkami stromů. Výměnou za posbírání popadaného ovoce lidem letos nabídneme možnost natrhat si jablíčka nebo švestky. Nápadů na to, jak to všechno ještě více zvelebit a vylepšit máme spoustu,“ uzavřela Dagmar Kružíková.