V Šumvaldu stále usilovně pracují na čištění koryta ucpaného naplaveninami, kládami a vraky vozidel.

„Využíváme těžkou techniku, ta teď jede na plné obrátky. Část pracuje přímo v toku a čistí koryto, zbytek techniky využíváme na odklízení nánosů, dřeva a dalších naplavenin. Veškerou vodu už se nám podařilo dostat zpátky do koryta, to se bude dál postupně čistit. Také už odklízíme obrovské nánosy bláta, které jsou všude okolo. Naplaveniny z řeky ukládáme na několika místech na skládky přímo v obci, než se to všechno vytřídí a odveze do sběrných dvorů,“ popsal aktuální situaci v úterý před polednem starosta Josef Šenk.

Škody jsou podle něj mnohem větší, než se v pondělí předpokládalo. Ještě včera se hovořilo o zhruba osmi desítkách zaplavených nemovitostí, teď se ukazuje, že jich ale zasaženo mnohem více.

„Nejméně stopadesát, ale spíše až dvě stovky rodin měly vodu buď přímo v domě nebo ve sklepních prostorách, garážích, dvorcích a zahradách. Podle statika bude muset být nejméně jeden dům stržen, o osudu dalších se ještě bude rozhodovat. Škody se určitě budou pohybovat v řádech stovek milionů korun,“ předpokládá starosta.

Voda ve vesnici, kde je asi pět stovek rodinných domů, poničila také obecní majetek, především silnice, chodníky a zaplavený je rovněž sklep kulturního i bytového domu.

Neskutečná vlna solidarity

Do bleskovou povodní zasaženého Šumvaldu se v úterý sjíždějí první dobrovolníci. Nabízejí pomoc s úklidem nebo telefonují a zajímají se o to, jak mohou těžce zkoušeným místním rodinám pomoci a co je nejlépe pro ně nakoupit a přivézt.

V Šumvaldu, kde velká voda napáchala škody za stovky milionů korun, pomáhají desítky profesionálních i dobrovolných hasičů. Přijíždějí ale také dobrovolníci z celého regionu, kteří chtějí ve svém volném čase pomoci s úklidem.

„Zvedla se neskutečná vlna pomoci, což nás moc těší. Telefonuje nám spousta lidí, kteří chtějí přiložit ruku k dílu nebo dovézt to, co zrovna nejvíc chybí. Pomáhají si také místní občané. Ti, co neměli vodu až v domě, brigádničí u sousedů, kteří byli zaplaveni a podporují se navzájem. Sousedská výpomoc je až neuvěřitelná. Do obce dnes navážíme mobilní toalety a také mobilní umývárny, aby hasiči i dobrovolníci měli potřebné zázemí,“ popsal starosta Josef Šenk.

Pokud chce někdo nabídnout šumvaldským občanům pomoc, stačí zavolat na obecní úřad, kde se všechny nabídky evidují. Pracovníci krizového štábu mají nejlepší přehled o tom, co je právě potřeba.

„Každou chvíli se nám někdo hlásí. Zavolají lidé z jiné vesnice a třeba do hodiny přivezou krabici sava, balenou vodu, gumové rukavice nebo třeba hadry na úklid. Před chviličkou volali lidé z Prostějova, že nabízejí pomoc a rádi přijedou. Včera tu byli další dobrovolníci z Bílé Lhoty. Přijíždějí malé skupinky, nahlásí se sám a hned odcházejí pomáhat tam, kde je to nejvíc třeba,“ popsala solidaritu lidí z celého regionu šumvalská zastupitelka Eva Axmanová.

V obci se podle něj nedostává například holínek, zejména ve velikostech vhodných pro ženy. Uvítají tam také gumové rukavice, úklidové a dezinfekční prostředky.

„Stává se, že dobrovolníci sednou do auta a přijedou k nám často jen s lopatou. Je pak potřeba přidat jim gumové rukavice, smetáky, gumové stěrky a další vybavení na hrubý úklid. Uvítáme také savo. Všechno přijímáme na obecním úřadě, kam si pro pomoc už chodí místní občané,“ dodala Eva Axmanová.

Rodině spadl kus domu, nemá kam jít

Na vedení Uničova se v úterý obrátila rodina ze Šumvaldu, které blesková povodeň poškodila rodinný dům natolik, že musí být stržen.

„Polovina domu jim už bohužel spadla. Rodina s dětmi se teď nemá kam vrátit, požádali nás o pomoc při řešení jejich složité situace. Zatím přebývají na místním internátě. Snažíme se jim pomoci i s dlouhodobým bydlením, aby zase měli potřebné zázemí,“ popsal uničovský starosta Radek Vincour.

Pokud by chtěli nějakým způsobem vypomoci také občané, mohou se zapojit do materiální sbírky, o které radnice pravidelně informuje na webových stránkách. Například v úterý se shromažďovaly lopaty, smetáky, gumové stěrky i rukavice.

„To, co se vybere, hned hromadně odvážíme do Šumvaldu a ostatních obcí, aby měli lidé s čím pracovat. Oblečení už není potřeba. Z textilu jsou teď poptávané hlavně ručníky nebo povlečení. Ozývají se také různí sponzoři a nabízejí balenou vodu, nealkoholické nápoje nebo třeba drogerii, což v zaplavených obcích také uvítají,“ dodal Radek Vincour.

Stále zavřené silnice

Po nedělní bleskové povodni zůstávají na Olomoucku stále uzavřené některé komunikace v obcích Šumvald a Oskava.

Nejméně do páteční půlnoci bude na silnicích číslo 44629, 446 a 44627 uzavřený téměř sedm kilometrů dlouhý úsek při průjezdu obcí Šumvald.

Do stejného data je v Oskavě na Šumpersku na silnici číslo 37010 uzavřena téměř 60 metrů dlouhá část komunikace. Po povodni se tam propadl most i vozovka.

Aktuální informace o délce uzavírek jsou k dispozici na webu Policie ČRv sekci dopravní informace.