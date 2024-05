„V rámci kontroly, kdy v březnu 2020 chtěli potvrzení dodat do tří dnů, jsem udělal chybu. Dopsal jsem do nich data, která mi řekla paní kontrolorka nebo lektor kurzů, to si už nepamatuji. Kontrolorky kontaktovaly doktorku a chtěly, abych jim doložil datum, které si předem u doktorky ověřily,“ uvedl Karel Hošek.

Karel Hošek poskytl Deníku k případu své vyjádření. Popsal, že cílem projektu bylo nejen vytvořit pracovní místa u obcí a podnikatelů, ale také jeho účastníky provázet, motivovat, řešit absence, případně alkohol na pracovišti. Do projektu byli totiž zapojeni lidé, kteří byli i deset let v evidenci úřadu práce nebo v zaměstnáních opakovaně selhávali.

Náklady na rekvalifikační kurzy, k nimž byla u potvrzení zpětně dopsána chybná data, se z projektu podle Hoška vyjmuly a peníze byly poskytovateli dotace vráceny. Celkově se mělo jednat o čtyřicet tisíc korun.

Hošek: Kdyby to byl záměr, datum napíšu správně

„Tím byla kontrola skončena. Pak přišla kontrola finančního úřadu, ta proběhla v pořádku. V roce 2021 nebo 2022 jsem se dozvěděl, že ony čtyři dokumenty s daty řeší policie. Nechápal jsem to, už jsme za to byli potrestáni. Od té doby se to táhne,“ dodal Karel Hošek.

Odmítl, že by vědomě způsobil podvod. „Datum jsem tam napsal špatně. Napsal jsem dubnové a mělo tam být únorové. Jen díky tomu to kontrolorky zjistily. Kdybych to udělal záměrně, tak tam přece napíšu správné datum,“ tvrdí Karel Hošek.

Dlouhodobě nezaměstnaní? V Hanušovicích zvelebují město

Místostarosta argumentoval, že kurzy na obsluhu křovinořezů regulérně proběhly a jejich účastníci byli zdraví. Celý projekt prostupného zaměstnávání navíc nebyl na těchto kurzech založený.

„Byl postavený na zlepšení kompetencí lidí, sociální podpoře. Řešili jsme absence, alkohol. Někteří účastníci šli po křovinořezech i na další kurzy. Celkem měli dvě sta hodin podpory, z toho kurz byl čtyřicet hodin. Pomohl jim, ale nebyl klíčovou součástí,“ doplnil Karel Hošek.

Jak se případ udál, bude rozplétat soud. Lze předpokládat, že další úhly pohledu do něj přinesou svědci.